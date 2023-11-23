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Дебютный гол в НХЛ Алексеева помог «Вашингтону» победить «Баффало»

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дебютный гол в НХЛ Алексеева помог «Вашингтону» победить «Баффало»
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский защитник Александр Алексеев.

Для 24-летнего россиянина этот гол стал дебютным в НХЛ.

После 16 игр «Вашингтон» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» с 18 баллами располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что шесть россиян вошли в список 50 лучших молодых игроков НХЛ.

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