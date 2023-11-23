Дебютный гол в НХЛ Алексеева помог «Вашингтону» победить «Баффало»
- AP
- © Mark Schiefelbein
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский защитник Александр Алексеев.
Для 24-летнего россиянина этот гол стал дебютным в НХЛ.
После 16 игр «Вашингтон» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» с 18 баллами располагается на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что шесть россиян вошли в список 50 лучших молодых игроков НХЛ.