С заявкой на перевод в высшую лигу: кто из россиян разрывает в АХЛ и привлекает к себе внимание

Григорий Денисенко был дважды выставлен на драфт отказов до начала регулярного чемпионата, но сейчас входит в топ-10 лучших бомбардиров АХЛ. Максим Грошев лишь летом перебрался из России в Северную Америку, но уже лидирует в фарм-клубе «Тампа-Бэй» по набранным очкам, а здорово проявивший себя в низшей лиге Даниил Гущин активно привлекается к основе кризисного «Сан-Хосе». Достаточно быстро к новым реалиям адаптировались бывшие партнёры по «Спартаку» Никита Чибриков и Фёдор Свечков, а Пётр Кочетков и Ярослав Аскаров стучатся в главные команды «Каролины» и «Нэшвилла» соответственно.

Григорий Денисенко («Вегас»)

Минувший сезон вполне мог вселить оптимизм в молодого российского нападающего и его персональных поклонников. Большую часть сезона Григорий Денисенко провёл в фарм-клубе «Флориды» — «Шарлотт Чекерс», но по ходу регулярки стал понемногу привлекаться к основе, а потом даже вышел в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» (пусть вынужденно и не очень удачно).

Казалось, в новом соревновательном году он точно получит шанс и наконец сумеет закрепиться в «Пантерз», но уже в октябре те выставили его на драфт отказов. Однако это было лишь одним из серии потрясений. Ведь подобравшие его «Голден Найтс» уже спустя сутки последовали примеру своего бывшего оппонента по решающему раунду плей-офф. Но желающих приютить нападающего не нашлось.

В этот момент в российской прессе стали активно призывать Денисенко вернуться на родину и попытаться перезапустить карьеру в КХЛ. Но форвард поступил иначе и принялся доказывать свою состоятельность в низшей лиге. И с ходу стал не только лидером «Хендерсона», но и одним из лучших бомбардиров АХЛ в целом. В 16 матчах он уже настрелял 17 (7 + 10) очков и делит седьмую строчку в списке самых результативных игроков первенства. А во встрече с «Коачеллой» воспитанник ярославского «Локомотива» сотворил настоящий шедевр, забив из-под ноги.

Несомненно, сразу пробиться в «Вегас» будет крайне сложно. Всё же действующие обладатели Кубка Стэнли располагают очень мощным и сбалансированным составом, а места левых нападающих в топ-6 заняты Иваном Барбашёвым и Бреттом Хауденом. А для игры в других звеньях Денисенко может не хватить «физики», да и по стилю он не особо подходит. Но если продолжит в таком духе, то игнорировать его будет просто невозможно.

Максим Грошев («Тампа-Бэй»)

Не менее впечатляюще во второй по силе североамериканской лиге смотрится и другой серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2020 года. В отличие от Денисенко Максим Грошев только этим летом перебрался в НХЛ и ожидаемо отправился набираться опыта в АХЛ. И пока всё получается у него как нельзя лучше. В первых 14 матчах он восемь раз забил сам и пять раз помог это сделать партнёрам, благодаря чему расположился на первой строчке лучших бомбардиров «Сиракьюз Кранч». Столько же очков в активе Феликса Роберта (6 + 7), но тот уже четыре года выступает в этом первенстве, да и немного старше россиянина.

При этом Грошев уже продемонстрировал, что способен забивать сериями, а это очень важно для нападающего. Так, в встрече с «Бриджпортом» его хет-трик принёс победу «Сиракьюз», а ему самому — звание первой звезды. Да, шайбы получились не самыми эффектными: дважды Максим замкнул пас партнёра на штанге, а потом и вовсе поразил пустой створ. Но такие вещи, как голевое чутьё, умение поддержать атаку и оказаться в нужном месте, никто не отменял.

Несмотря на отличия, во многом ситуации Грошева и Денисенко схожи. Максиму тоже будет крайне трудно получить шанс проявить себя в основе уже в этом сезоне. Скорее всего, он проведёт его в АХЛ и постарается максимально привыкнуть к местному хоккею. Но никто не мешает ему параллельно побороться за индивидуальные награды. Ведь в списке снайперов он делит десятое место, а среди бомбардиров — 33-е.

Даниил Гущин («Сан-Хосе»)

А вот форвард «Шаркс» с гораздо большей вероятностью заслужит право поиграть в НХЛ. И дело тут не только в его высокой продуктивности, но и проблемах «Сан-Хосе». Команда занимает последнее место в сводной таблице лиги и имеет в активе всего 27 голов в 18 матчах. А это крайне мало даже для такого безнадёжного аутсайдера. Пока свой статус не оправдывают ни перешедший из «Флориды» Энтони Дюклер, ни опытные Майк Хоффман с Микаэлем Гранлундом, а шестой номер драфта 2018 года Филип Задина не только набрал всего пять (3 + 2) очков, но и имеет один из худших показателей полезности во всём чемпионате (-17). Ещё менее презентабельный результат лишь у его одноклубника Марио Ферраро (-18).

Поэтому Гущина уже сейчас понемногу подтягивают к основе, а тот благодарит наставника за доверие. Российский нападающий лишь дважды выходил на лёд, но уже успел отметиться передачей и пока может похвастаться нейтральным «плюс/минусом». А для «Сан-Хосе» это редкость. Столько же у Райана Карпентера, а в плюсе не находится ни один хоккеист.

Опрометчиво рассчитывать, что вызванный из АХЛ 13 ноября Гущин зацементирует своё место в главном коллективе и отыграет за него всю регулярку. Скорее всего, он периодически будет опускаться в фарм-клуб, а с возвращением в строй Александра Барабанова и Логана Кутюра может плотно осесть в «Барракуде». Конечно, если не будет качественно выделяться на фоне партнёров. И хотя это задача сложная, с учётом нынешнего подбора исполнителей надежды на это есть.

Никита Чибриков («Виннипег») и Фёдор Свечков («Нэшвилл»)

Как и Гущин, своими ассистентскими навыками восхищает и его соотечественник, пока не испытывающий проблем с адаптацией в Северной Америке. В минувшем сезоне Никита Чибриков набрал всего два (1 + 1) очка в 31 встрече за «Спартак» в КХЛ, но в АХЛ уже занимает первое место среди лучших бомбардиров «Манитобы» (5 + 9). На два меньше у Брэда Ламберта и Кайла Капобьянко, не сумевшего закрепиться ни в «Аризоне», ни в «Виннипеге».

При этом не затерялся в новом первенстве и его бывший партнёр по красно-белым, практически одновременно с ним отправившийся покорять НХЛ. В мае Фёдор Свечков подписал соглашение с «Нэшвиллом», а потом ожидаемо поехал в «Милуоки». Но там не стушевался и уже набрал восемь (3 + 5) очков в 13 матчах, причём в четырёх из шести последних неизменно отличался. Вероятно, во многом тому способствует окружение. Ведь вместе с ним цвета «Адмиралс» защищают более опытные Егор Афанасьев и Денис Гурьянов. Последний и вовсе является самым продуктивным хоккеистом команды с четырьмя голами и восемью пасами.

Пётр Кочетков («Каролина») и Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)

Хорошо себя проявляют и молодые российские вратари, до недавних пор вынужденные опускаться в АХЛ либо из-за высокой конкуренции за место в основе, либо из-за ситуации с контрактами. Например, тот же Пётр Кочетков ещё в прошлом чемпионате сыграл за «Каролину» 24 матча, а по проценту отражённых бросков (90,9%) и коэффициенту надёжности (2,44) уступил лишь Антти Раанте, в то время как Фредерика Андерсена оставил позади. Но имел двусторонний контракт, поэтому и был вынужден отправляться в фарм-клуб каждый раз, когда финн и датчанин оказывались в строю. К счастью для россиянина, это было нечасто, поэтому и количество игровой практики было внушительным.

И сейчас всё идёт к тому, что вскоре Кочетков сможет закрепиться в «Харрикейнз». Недавно у Андерсена обнаружили проблемы со свёртываемостью крови, из-за чего тот выбыл на неопределённый срок, а Пётр прописался в основе коллектива. И хотя пока не показывает прежней надёжности (87,6%, 3,11), свои шансы будет получать. За свою карьеру Раанта лишь дважды проводил более 30 встреч за сезон.

У Ярослава Аскарова ситуация сложнее. Уже в этом году вытеснить кого-либо из пары Юусе Сарос — Кевин Ланкинен выглядит крайне трудной задачей, но уже через год такая возможность может появиться. Следующим летом истекает контракт у Ланкинена, а в 2025-м — у Сароса. И если Ярослав продолжит прогрессировать, то руководство вполне может отказаться от идеи продления контракта с одним из стражей ворот. Но для этого россиянину необходимо блистать в АХЛ. И это ему отчасти удаётся. По коэффициенту надёжности (2,17) он идёт десятым, по проценту сейвов (91,3%) — 18-м.