Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — второй
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- © Chris O'Meara
30-летний россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:4).
Второй звездой дня стал ещё один россиянин, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который забросил две шайбы во встрече с «Нью‑Джерси Дэвилз» (5:3) и продлил результативную серию в НХЛ до 15 игр.
Третья звезда дня — американский нападающий «Бостон Брюинз» Трент Фредерик.
Ранее сообщалось, что Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Эдмонтон».