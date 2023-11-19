Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — второй

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

30-летний россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:4).

Второй звездой дня стал ещё один россиянин, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который забросил две шайбы во встрече с «Нью‑Джерси Дэвилз» (5:3) и продлил результативную серию в НХЛ до 15 игр.

Третья звезда дня — американский нападающий «Бостон Брюинз» Трент Фредерик.

Ранее сообщалось, что Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Эдмонтон».