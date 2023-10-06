«Флорида» выставила на драфт отказов российского нападающего Денисенко
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Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Если Денисенко не заберёт ни одна команда НХЛ в течение суток, он отправится в фарм-клуб.
1 июля TSN сообщал, что 23-летний российский форвард продлил контракт с клубом из Флориды на два года.
Денисенко в сезоне-2022/23 в составе «Пантерз» в 19 матчах отметился тремя результативными передачами. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) россиянин в 60 матчах набрал 36 очков (12 шайб и 24 передачи).
Ранее сообщалось, что «Флорида» интересуется кандидатурой Воробьёва.