«Флорида» выставила на драфт отказов российского нападающего Денисенко

Руководство «Флорида Пантерз» приняло решение выставить на драфт отказов российского нападающего Григория Денисенко.

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Если Денисенко не заберёт ни одна команда НХЛ в течение суток, он отправится в фарм-клуб.

1 июля TSN сообщал, что 23-летний российский форвард продлил контракт с клубом из Флориды на два года.

Денисенко в сезоне-2022/23 в составе «Пантерз» в 19 матчах отметился тремя результативными передачами. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) россиянин в 60 матчах набрал 36 очков (12 шайб и 24 передачи).

Ранее сообщалось, что «Флорида» интересуется кандидатурой Воробьёва.