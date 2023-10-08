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Денисенко пополнил ряды действующего чемпиона НХЛ «Вегас»

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Российский нападающий Григорий Денисенко продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс».

Действующий обладатель Кубка Стэнли забрал 23-летнего воспитанника ярославского «Локомотива» с драфта отказов, сообщает пресс-служба «Вегаса».

Денисенко в сезоне-2022/23 в составе «Флорида Пантерз» в 19 матчах отметился тремя результативными передачами. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) россиянин в 60 матчах набрал 36 очков (12 голов и 24 результативные передачи).

Денисенко был выбран «Пантерз» на драфте-2018 под общим 15-м номером.

Ранее сообщалось, что семь россиян попали в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN.

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