Семь россиян попали в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN

TSN опубликовал список лучших игроков НХЛ по версии издания.

В топ-10 попал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — он занял восьмую строчку.

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») расположился на 12-й позиции, Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — на 19-й, Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — на 20-й, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — на 26-й, Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — на 30-й.

Лидирует в списке Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а на второй строчке — его одноклубник Леон Драйзайтль. Замкнул тройку лучших Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.

Ранее «Ванкувер» с Кузьменко обыграл «Калгари» в предсезонном матче НХЛ.