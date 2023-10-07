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Семь россиян попали в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN

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TSN опубликовал список лучших игроков НХЛ по версии издания.
Семь россиян попали в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN
  • AP

В топ-10 попал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — он занял восьмую строчку. 

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») расположился на 12-й позиции, Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — на 19-й, Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — на 20-й, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — на 26-й, Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — на 30-й.

Лидирует в списке Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а на второй строчке — его одноклубник Леон Драйзайтль. Замкнул тройку лучших Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.

Ранее «Ванкувер» с Кузьменко обыграл «Калгари» в предсезонном матче НХЛ.

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