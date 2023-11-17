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Воеводин: внушительное количество отправившихся в НХЛ игроков не вырастают в больших мастеров

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Николай Воеводин рассказал о своём отношении к отъезду молодых игроков за океан.
Воеводин: внушительное количество отправившихся в НХЛ игроков не вырастают в больших мастеров
  • Gettyimages.ru

«Я бы рекомендовал им анализировать ситуацию. Внушительное количество отправившихся в НХЛ или АХЛ парней не вырастают в больших мастеров. Иногда назревает вопрос: зачем они туда едут? У нас созданы все условия, и хорошо работает тренерский цех. Более того, молодым стали больше доверять — многие тренеры не боятся ставить в состав юношей. Моё мнение — надо оставаться в России и развиваться здесь», — сказал он в интервью RT.

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