«Надо оставаться в России и развиваться здесь»: Воеводин — о молодых хоккеистах, влиянии Ларионова и работе в «СКА-Неве»

Переезд в североамериканские лиги — не гарантия того, что из молодых хоккеистов вырастут высококлассные мастера. Об этом в интервью RT заявил главный тренер молодёжной сборной России Николай Воеводин. По его словам, на родине созданы все условия для развития юных спортсменов, а в ряде команд КХЛ им активно предоставляют игровое время. Также специалист рассказал, какой опыт почерпнул из сотрудничества с наставником «Торпедо» Игорем Ларионовым, и о своей главной задаче в качестве рулевого «СКА-Невы», а также признался, кого считает примером для подражания.

— В начале ноября состоялся Кубок Будущего, где принимала участие возглавляемая вами сборная России U-20. Какие задачи вы обычно преследуете в таких турнирах?

— Цель всегда одна — победа. В мои планы также входило знакомство с составом, ведь я впервые возглавил сборную. Конечно, за спортсменами следят скауты и аналитики, но было важно лично оценить их способности.

— Хоккеисты надевают майку сборной, и этим многое сказано. Нуждаются ли они в дополнительной мотивации?

— За ними следят родители, руководители их клубов и селекционеры. Заметил, как сильно они заряжены. Молодцы, выступали не за свою фамилию на спине, а за интересы сборной. И это чувствовалось.

— Поговаривают, раньше клубные пристрастия оказывали влияние на атмосферу в сборной. К примеру, представители «Спартака» не ладили с коллегами из «Динамо» и ЦСКА. В этот раз было заметно нечто подобное?

— К сожалению, не с чем сравнивать, но такое возможно. Однако внутри своего коллектива ничего такого пока не заметил. Существует здравая конкуренция, но не более того. Атмосфера внутри по-настоящему добрая.

— Вы упомянули о скаутах. Говорят, их было больше, чем на предыдущих соревнованиях. Это помогает показать свои лучшие качества или, напротив, оказывает дополнительное давление на ребят?

— Давить, наверное, может само по себе выступление в форме сборной России, но не скауты на трибунах. Полагаю, надо отталкиваться от себя и показывать на площадке все свои навыки и умения. Как раз тогда селекционеры тебя заметят.

— На арене находились скауты не только отечественных клубов, но и североамериканских. Как относитесь к отъезду молодых спортсменов за океан?

— Я бы рекомендовал им анализировать ситуацию. Внушительное количество отправившихся в НХЛ или АХЛ парней не вырастают в больших мастеров. Иногда назревает вопрос: зачем они туда едут? У нас созданы все условия, хорошо работает тренерский цех. Более того, молодым стали больше доверять — многие тренеры не боятся ставить в состав юношей. Моё мнение — надо оставаться в России и развиваться здесь.

— Насколько выступавший в этом первенстве состав можно назвать оптимальным?

— Не смогли присутствовать игроки из КХЛ и ВХЛ. В частности, Антон Силаев, Даниил Бут, Никита Артамонов и Дмитрий Симашев. Они были бы не на последних ролях.

— Ноу-хау в виде турнира 3×3 вызвало одобрительную реакцию со стороны болельщиков. Как оцените нововведение вы?

— По большей части время на льду по ходу турнира 3×3 получили ребята, которые были меньше задействованы в первые дни «Кубка Будущего». Для них принять участие в данном мини-состязании тоже было честью. Раз зрители высоко оценили такой формат, значит, всё было не зря и он будет развиваться. Отдельно отмечу: для парней в игре в укороченных составах нет ничего принципиально нового — этот элемент отрабатывается на тренировках. Способствует улучшению функционального состояния.

— В чём различия между работой в клубе и в национальной команде?

—В сборной необходимо быстрее принимать решения. В плане уровня участников Sochi Hockey Open был сопоставим с КХЛ. Нужно оперативнее вносить коррективы, менять сочетания на льду. Плюс в клубе ты знаешь состояние каждого подопечного, поскольку контактируешь с ним в режиме 24/7. Здесь же ты сначала смотришь на кондиции хоккеистов, пытаешься прощупать все нюансы и мелочи.

— Помимо Белоруссии и Казахстана, каких соперников желали бы увидеть на будущих турнирах?

— Интересно было бы посмотреть на Китай. В Поднебесной активно развивают хоккей, но я всё ещё сомневаюсь относительно способности конкурировать на таком уровне в настоящий момент. Любопытно посмотреть их в деле и понять.

— Ваш трофей с «Чайкой» в МХЛ — главный в карьере?

— Определённо. Этот этап самый удачный. Когда побеждаешь — всегда испытываешь особенные ощущения.

— Работая в нижегородском клубе, получилось поближе познакомиться с нынешним наставником «Торпедо» Ларионовым?

— Да. У таких людей всегда есть чему поучиться. Было интересно узнавать что-то новое, в частности про питание команды. Это профессионал с большой буквы. Именно поэтому у него задействовано большое количество молодых талантов.

Он действительно им доверяет, а они раскрываются и делают свои первые профессиональные шаги. У некоторых ребят хорошая смесь навыков и юношеского задора. Игорь Николаевич задаёт правильный вектор и лепит больших мастеров.

— Не считаете себя причастным к успехам «Торпедо» в КХЛ?

— Нет. Из моих ребят привлекался, пожалуй, только Егор Виноградов. Если бы была плеяда выходцев из «Чайки», дающая результат на взрослом уровне, я бы сказал: «Да, это отчасти и наша заслуга». Но вертикаль работает: в основной состав «Торпедо» попали вышеупомянутые Силаев, Артамонов и другие.

— Переживаете за успехи родной команды?

— Конечно. Я родился и вырос в Нижнем Новгороде, прошёл школу, где мне дали путёвку во взрослый спорт. Это моя хоккейная родина.

— Как скоро видите себя у руля одного из клубов КХЛ?

— Я с некоторых пор уже не мечтаю. Поэтому все силы сейчас оставляю на нынешнем месте работы — в «СКА-Неве».Хочу все умения и знания передать подопечным. Кто знает, как сложится судьба дальше.

— Как же жить без мечты?

— О ней же нельзя рассказывать (смеётся). Я уверенный в своих силах человек, но это не должно граничить с самоуверенностью.

— Как проходит взаимодействие с основной командой системы СКА?

— Мы — фарм-клуб, поэтому работаем по одной системе с основной. Существуем для того, чтобы юным ребятам из МХЛ привить философию СКА, подготовить их для следующей ступеньки в карьере. Миссия — поставлять как можно большее количество игроков во взрослый коллектив. Роман Ротенберг внимательно следит за развитием всей системы, находит время приходить на матчи, изучает, как идёт развитие каждого игрока. Убеждён, система СКА, безусловно, одна из лучших в России.

— Какие задачи сейчас вам поставило руководство петербургского клуба?

— Фундаментальных задач на сезон, увы, озвучить не могу. Мы предпочитаем двигаться от матча к матчу. То же самое и в плей-офф: сначала надо пробиться в первый раунд, а затем уже ставить перед собой новые цели.

— В завершение хотелось уточнить: кто из игроков или тренеров вдохновляет вас? У вас есть пример для подражания?

— Среди хоккеистов — Владимир Константинов. Очень жаль, что произошла такая трагедия (13 июня 1997 года двукратный обладатель Кубка Стэнли попал в автомобильную аварию, из-за которой его карьера оборвалась. — RT). Касаемо тренеров, тут всё банально: старался и стараюсь черпать самое лучшее от каждого, с кем довелось сотрудничать. Не слепо брать всё под копирку, а выуживать самое интересное.