Ковальчук заявил, что клубной академией хоккейного «Спартака» занимаются профессионалы

Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук заявил, что сейчас клубной академией «Спартака» занимаются профессионалы.

«В тот момент, когда уходил Игорь Шестёркин, клуб фактически развалился. Большая часть игроков перешла в СКА. Были проблемы и в детско-юношеской школе. Сейчас знаю точно: построена новая академия, которой управляют профессионалы. Все процессы налажены, и ребятишки 2012 года рождения и старше удачно выступают в первенстве Москвы», — заявил Ковальчук в интервью RT.

Ранее Ковальчук объяснил, почему «Спартак» удачно проводит сезон в КХЛ.