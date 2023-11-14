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Ковальчук заявил, что клубной академией хоккейного «Спартака» занимаются профессионалы

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Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук заявил, что сейчас клубной академией «Спартака» занимаются профессионалы.
Ковальчук заявил, что клубной академией хоккейного «Спартака» занимаются профессионалы
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В тот момент, когда уходил Игорь Шестёркин, клуб фактически развалился. Большая часть игроков перешла в СКА. Были проблемы и в детско-юношеской школе. Сейчас знаю точно: построена новая академия, которой управляют профессионалы. Все процессы налажены, и ребятишки 2012 года рождения и старше удачно выступают в первенстве Москвы», — заявил Ковальчук в интервью RT.

Ранее Ковальчук объяснил, почему «Спартак» удачно проводит сезон в КХЛ.

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