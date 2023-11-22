Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста, который покинул тренировку «Вашингтона»

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, высказался о состоянии своего клиента.

«Нет, никакой травмы нет. Всё в порядке», — цитирует Чистякова Sport24.

22 ноября стало известно, что Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после её начала.

На данный момент на счету россиянина 827 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 67.

«Вашингтон» с 20 очками занимает четвёртое место в Восточной конференции.

Ранее Овечкин прокомментировал победу над «Коламбусом» в матче НХЛ.