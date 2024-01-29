В тени неудержимого Кучерова: кто из россиян ударно провёл первую половину сезона в НХЛ

Артемий Панарин не сник после неудачи в прошлогоднем плей-офф и может впервые набрать 100 очков за регулярку НХЛ, а Валерий Ничушкин внезапно выдал лучший отрезок в карьере и некоторое время носил звание третьего лучшего бомбардира лиги среди россиян. Андрей Свечников успешно восстановился после травмы и приблизился к возвращению статуса главного снайпера «Каролины», а Владислав Наместников стал важным игроком «Виннипега». В свою очередь, Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков сформировали российскую тройку в «Коламбусе», а дополнил её защитник Иван Проворов, который проводит один из самых результативных сезонов в карьере.

Артемий Панарин

С одной стороны, высокой результативностью лидера «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ уже вряд ли кого-то удивишь. Артемий Панарин давно входит в элитную группу форвардов и с момента своего дебюта в лиге в 2015-м ни разу не опускался ниже 20-й строчки в гонке бомбардиров по итогам сезона (по сумме набранных очков за этот период он занимает пятое место среди всех игроков лиги). Но необходимо учитывать ряд факторов. А именно жёсткую критику со стороны болельщиков по окончании прошлого сезона и смену главного тренера, грозившую россиянину серьёзными проблемами.

Весной Панарина сделали козлом отпущения после фиаско «Рейнджерс» в розыгрыше Кубка Стэнли. И причины на то были, ведь за серию с «Нью-Джерси» самый высокооплачиваемый хоккеист коллектива отметился лишь двумя передачами. В стартовом матче он дважды ассистировал партнёрам, после чего «молчал» на протяжении следующих шести игр. Как итог, обилие критики в адрес форварда и увольнение Жерара Галлана, при котором Артемий дважды преодолевал планку в 90 очков за регулярку. Тогда многим казалось, что под руководством более старомодного Питера Лавиолетта у одного из самых тонких нападающих мира могут возникнуть трудности с адаптацией. Ведь ранее при нём «загрустил» другой креативщик — Евгений Кузнецов. Но в этот раз всё вышло иначе.

Сейчас Панарин не только зажигает в одной из сильнейших команд Восточной конференции, но и входит в число главных претендентов на «Арт Росс Трофи», занимая шестое место в споре бомбардиров. При этом он набирает в среднем по 1,35 очка за встречу и, если не получит травму или внезапно не сбавит темп, станет восьмым россиянином в истории, пробивавшим сотню в НХЛ. Сейчас этим достижением могут похвастаться Никита Кучеров, Александр Могильный, Сергей Фёдоров, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Павел Буре и Кирилл Капризов.

Валерий Ничушкин

Настоящей сенсацией первой половины сезона НХЛ стало то, что главным преследователем Кучерова и Панарина в гонке бомбардиров стал не кто-то из признанных звёзд российского хоккея, а форвард «Колорадо». Да, остались позади те времена, когда Валерий Ничушкин не забивал на протяжении 91 встречи и даже возвращался на родину для перезагрузки карьеры. Но такой продуктивности от него вряд ли ожидали. В 40 матчах он забросил 22 шайбы и отдал 20 передач, благодаря чему подобрался к повторению личных рекордов результативности в заокеанском турнире.

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Многие объясняют такой прогресс Ничушкина тем, что большую часть этого отрезка он провёл в первой тройке «Эвеланш». И отчасти это так. Конечно, в лидирующем звене россиянин не только получал больше времени, но и имел возможность играть с такими звёздами, как Натан Маккиннон и Микко Рантанен, но и без них он не ударил в грязь лицом. В январе Джаред Беднар перевёл его во второе сочетание, где он настрелял восемь (6 + 2) очков в шести встречах.

Вероятно, к этому моменту Ничушкин уже вполне мог если не превзойти, то повторить личный рекорд по голам и передачам за сезон, но в середине месяца был выведен из состава и включён в программу помощи спортсменам НХЛ. Изначально многие полагали, что это может быть связано с алкогольной или наркотической зависимостью, но такие слухи не подтвердились. Пока неясно, вернётся ли он на лёд до конца чемпионата, но одно можно сказать точно: сейчас Валерий входит в число лучших российских нападающих первенства, а его отсутствие обещает крайне негативно сказаться на перспективах «Колорадо» в плей-офф.

Андрей Свечников

В отличие от Ничушкина, форвард «Каролины» уже успел провести серьёзный промежуток времени без хоккея. Причиной тому были тяжёлая травма и последовавшая за ней операция, оставившие Андрея Свечникова за бортом более чем на полгода. В марте 2023-го он повредил крестообразную связку в матче с «Вегасом», а вернулся на лёд лишь в конце октября. И поначалу у него не всё складывалось идеально.

В первых 11 встречах россиянин не забил ни разу, ограничившись семью пасами, и заставил журналистов начать интересоваться его отношением к собственной сухой серии. Правда, сам Свечников сохранял спокойствие и выражал уверенность, что в скором времени его «прорвёт». Так и произошло.

В конце ноября он открыл счёт своим шайбам в противостоянии с «Коламбусом», спустя три недели поразил ворота «Вегаса», а с конца декабря принялся огорчать одного соперника за другим. Особенно не повезло «Монреалю», во встрече с которым нападающий оформил хет-трик. Сейчас россиянин с 11 голами расположился на пятой строчке в списке лучших снайперов «Харрикейнз», уступая всего шесть шайб лидеру — Себастьяну Ахо. Хотя финн провёл на 16 матчей больше.

Но есть риск того, что скоро разрыв по числу сыгранных встреч увеличится. В конце января Свечников получил очередное повреждение, из-за чего выбыл на неопределённый срок. Но если верить наставнику «Каролины» Роду Бриндамору, травма несерьёзная, а Андрей может вернуться в строй ещё до Матча звёзд. И наверняка продолжит радовать фанатов.

Владислав Наместников

Но если Свечников давно считался одним из самых талантливых хоккеистов страны, готовых в будущем сменить на олимпе Овечкина и Малкина, то на его соотечественнике многие успели поставить крест. В 2011 году Владислав Наместников был выбран на драфте НХЛ под общим 27-м номером, а уже два года спустя дебютировал за «Тампа-Бэй», но стать звездой так и не сумел. В свой лучший сезон в команде он набрал 44 (20 + 24) очка, но перед самым дедлайном был обменян в «Рейнджерс», где уже не демонстрировал такую продуктивность. После этого начались скитания по клубам. За последние пять лет он побывал в «Оттаве», «Колорадо», «Детройте» и «Далласе», после чего вновь вернулся в «Лайтнинг», а весной 2023-го был отправлен в «Виннипег». Казалось, постепенно всё идёт к отъезду на родину, но форвард внезапно расцвёл.

Наместников здорово проявил себя ещё в весенней части прошлого сезона, когда набрал 10 очков в 20 матчах, а в этом лишь укрепил свои позиции. Сейчас он располагается на пятом месте в рейтинге самых результативных хоккеистов «Джетс» с 25 (6 + 19) очками, а также регулярно выходит в одном звене со звёздами коллектива — Николаем Элерсом, Коулом Перфетти и Кайлом Коннором. И при этом действует одинаково хорошо как на своей, так и на чужой половине площадки, что подтверждает его высокая полезность («+18»). По этому показателю он делит вторую строчку среди одноклубников.

Безусловно, ведущим хоккеистом «Виннипега» Наместникова сложно назвать. Как и допустить, что 31-летний центрфорвард ещё способен догнать условных Кучерова с Панариным и стать полноценной звездой лиги. Но сейчас он явно оказался в команде, где ему доверяют и умеют использовать его сильные стороны. А он, в свою очередь, помогает «Виннипегу» в борьбе за первый трофей в истории франшизы. Сейчас подопечные Рика Боунесса идут шестыми в сводной таблице НХЛ и входят в число претендентов на Президентский кубок.

Квартет из «Коламбуса»

Ещё одной сенсацией первой половины чемпионата стал успех отечественных легионеров «Блю Джекетс». Пока команда проводит очередной разочаровывающий сезон, а руководство думает, как решать проблемы с явно не отрабатывающими свои деньги Джонни Годро и Патриком Лайне, бал правят россияне. В частности, обменянный из «Филадельфии» Иван Проворов, который сразу пришёлся ко двору и стал одним из лидеров обороны «Коламбуса», а на старте первенства и вовсе демонстрировал небывалую для себя продуктивность. В 12 первых матчах он девять раз ассистировал партнёрам и даже носил статус лучшего бомбардира команды, но потом всё же сбавил обороты. Но, даже несмотря на это, имеет все шансы превзойти личный рекорд по очкам.

Но куда более неожиданным и обсуждаемым стал успех российского трио нападающих. Несомненно, болельщики вполне могли ожидать прогресса от ударно проведшего концовку прошлого чемпионата Кирилла Марченко, но с двумя другими игроками дела были сложнее. Дмитрий Воронков только приехал в США и изначально даже не рассматривался как кандидат в основу, а Егор Чинахов вполне мог отбыть на родину. Ещё в конце октября сообщалось о его возможном возвращении в «Авангард», но это так и осталось на уровне слухов.

И сейчас тренерский штаб коллектива наверняка рад тому, что не отказался от услуг 22-летнего нападающего. Ведь именно Егор стал одним из элементов российской тройки «Коламбуса», заслужившей много лестных отзывов от фанатов и СМИ. На данный момент Марченко, Воронков и Чинахов настреляли суммарно 73 очка и занимают четвёртое, пятое и шестое места в списке лучших бомбардиров команды, а также неоднократно становились главными звёздами встреч с участием «Блю Джекетс». Особняком стоит ноябрьская игра с «Бостоном». Тогда забили все четверо отечественных спортсменов, чего ранее ни разу не происходило в НХЛ.