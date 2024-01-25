Сорвал овации: Самсонов отразил 32 броска, в 12-й раз отстоял на ноль и был признан третьей звездой дня в НХЛ

Илья Самсонов совершил 32 сейва в матче с «Виннипегом» и впервые с прошлого года оформил шатаут. В одном из эпизодов голкипер поочерёдно справился с бросками двух выкатившихся на него соперников, чем вызвал у публики восторг. Великолепная игра российского вратаря помогла «Торонто» победить в овертайме. Сергей Бобровский был признан третьей звездой встречи с «Аризоной», отразив 31 бросок, а шайбы Павла Бучневича и Алексея Торопченко помогли «Сент-Луису» победить лидера регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер».

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. На этот раз на первый план вышли российские вратари, и в частности, голкипер «Торонто» Илья Самсонов, ставший главным героем встречи с «Виннипегом». Отечественный спортсмен оформил первый шатаут с 10 декабря прошлого года, совершив 32 сейва, и помог своей команде победить в овертайме — 1:0.

«Джетс» шли на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, и именно они считались фаворитами противостояния с «Мейпл Лифс», у которых в последнее время не очень клеилась игра: всего две победы в шести матчах.

В первом периоде, подтверждая свой статус, «Виннипег» был активнее впереди и нанёс 16 бросков по воротам Самсонова против четырёх у «Торонто». Однако Илья действовал великолепно и сохранил нули на табло.

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А во второй двадцатиминутке россиянин совершил, пожалуй, самое яркое спасение года. Игроки «Джетс» выкатились вдвоём на голкипера, но тот сохранил хладнокровие и удивительным образом справился с угрозой. Сначала он отразил бросок Адама Лоури, а затем — Моргана Бэррона.

«Не самый типичный случай в НХЛ, но это скорее просто игровой момент… так что, да, совершил несколько сейвов. А что ещё делать? Просто играть, в любой ситуации, вот и всё», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

Совсем по-другому думали болельщики. В следующую после этого эпизода паузу они аплодировали Илье стоя. И по признанию хоккеиста, на глазах у него наворачивались слёзы от эмоций.

«Как сказать… Я чуть не расплакался. Давно болельщики не реагировали так громко. Для меня это очень важно. Давненько подобного не слышал. Это потрясающе. Ещё раз спасибо всем», — отметил голкипер.

Столь же великолепен был Самсонов и в третьем периоде. А точку в матче на 65-й минуте поставил Остон Мэттьюс, для которого гол стал 39-м в сезоне. При этом, как признался Самсонов, в дополнительное время он мысленно умолял одноклубников поскорее отличиться, поскольку в последний раз он побеждал в овертайме 10 апреля 2023 года в противостоянии с «Флоридой» (2:1).

«Думал, хоть бы забросить. Страха нет, но, знаете, как будто всё ещё немного потряхивает. Увидев Остона с шайбой, понял, что мы победили», — отметил Самсонов.

После матча главный тренер «Торонто» Шелтон Киф не скупился на похвалу. Наставник команды назвал игру Илью совершенной.

«Он прекрасно провёл матч от начала до конца. Был хорош в начале, когда шайбу бросали с разных сторон, и, безусловно, отлично отыграл в тех редких моментах, требующих крайне высокого уровня мастерства, игра Самсонова была потрясающей. Очередной кирпичик в его карьере, после которого он выглядит как никогда уверенно», — заявил специалист.

Отдал должное россиянину, которого признали первой звездой матча, и вратарь «Виннипега» Лоран Броссуа. По словам визави, он понял, что у команды проблемы после потрясающего сейва Самсонова во втором периоде. В этот момент, по мнению канадца, Илья поймал кураж.

Особенно удивительно происходящее с учётом последних событий в жизни отечественного спортсмена. Ведь ещё пару недель назад многие ставили точку на его карьере в НХЛ. После четырёх поражений подряд от «Айлендерс» (3:4), «Баффало» (3:9) и дважды «Коламбуса» (5:6, 5:6) Илья был выставлен на драфт отказов.

Однако никто из клубов не захотел брать голкипера, поэтому его отправили в фарм-клуб. К счастью, Самсонов не опустил руки, отлично поработал в АХЛ и в середине января вернулся в основу. И теперь уже точно можно сказать, что сделал это триумфально.

За карьеру в НХЛ Самсонов 12-й раз отыграл «на ноль», благодаря чему вышел на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю среди российских голкиперов. Он превзошёл результат Игоря Шестёркина и Антона Худобина (по 11). Первое же место удерживает Евгений Набоков (59).

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Поддержал в среду коллегу по цеху и Сергей Бобровский. Голкипер «Флориды» совершил 31 сейв и помог своей команде разгромить «Аризону» со счётом 6:2. Две шайбы россиянин пропустил в концовке матча, когда «Койотс» уже никак не могли исправить ситуацию, поэтому заслуженно был признан третьей звездой встречи.

Очень упорным получилось противостояние лидера регулярки «Ванкувера» и «Сент-Луиса». В составе «Блюз» голами отметились Павел Бучневич и Алексей Торопченко. Однако главным героем встречи стал их одноклубник Брэйдон Шенн, который принёс победу команде в овертайме — 4:3 и таким образом прервал победную серию «Кэнакс».

Увы, не лучшим образом продолжает играть «Вашингтон» Александра Овечкина. Команда потерпела третье поражение подряд — на этот раз от «Колорадо». При этом, покер в матче оформил главный конкурент Никиты Кучерова в гонке бомбардиров Натан Маккиннон.

«Кэпиталз» сумели размочить счёт и лишить «сухаря» Александра Георгиева на 48-й минуте: Дилан Строум реализовал большинство, а Овечкин записал на свой счёт голевую передачу. Это позволило Александру записать себе в актив 684-й результативный пас и подняться на 65-е место в истории НХЛ.

Однако изменить ход встречи данный гол никак не помог. «Колорадо» уверенно победил — 6:2. А «Вашингтон» ещё больше усложнил себе задачу выхода в плей-офф.