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В ФХР не видят позитивных сдвигов в допуске России к международным соревнованиям

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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
В ФХР не видят позитивных сдвигов в допуске России к международным соревнованиям
  • РИА Новости

«Понятно, что мы отстранены от международных соревнований. Решение по 2025 году будет приниматься в ближайшее время, до апреля, но с нашей точки зрения мы не видим каких-то позитивных сдвигов», — приводит слова Курбатова РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Кучеров первым в сезоне преодолел отметку в 80 очков в регулярке НХЛ.

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