Дементьев: Кучеров способен обновить свой рекорд по набранным очкам за сезон в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, который стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в текущем регулярном чемпионате, добравшимся до отметки 80 очков.

«Хочется пожелать здоровья Никите, пусть продолжает выступать в том же духе, поступательно продвигаясь вперёд. Феномен Кучерова заключается в определённой степени жадности до новых достижений. Все его заброшенные шайбы в последнем матче были разными по исполнению. Показатели, говорящие о продуктивности Никиты, исходят из того, что он не сдаётся и продолжает играть до конца в каждом моменте», — заявил Дементьев RT.

Агент также ответил на вопрос, сумеет ли Кучеров обновить свой личный рекорд по набранным очкам за один регулярный чемпионат в лиге. В сезоне-2018/19 россиянин набрал 128 (41 + 87) очков, что также является лучшим показателем среди соотечественников.

«Всё возможно, но повторюсь, что надо не сглазить парня и пожелать ему здоровья. НХЛ — это такая машина, которая перемалывает многих хоккеистов, и здесь надо только молиться за Кучерова, чтобы он был в порядке», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кучерова с хет-триком признали первой звездой игрового дня в НХЛ.