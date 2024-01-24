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Пятерых канадских хоккеистов вызвали в полицию по делу о сексуальном насилии

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Пятерых хоккеистов молодёжной сборной Канады вызвали в полицию по делу о сексуальном насилии.
Пятерых канадских хоккеистов вызвали в полицию по делу о сексуальном насилии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The Globe and Mail.

Потерпевшая обратилась в суд, утверждая, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере.

Обвинения в адрес игроков тогда не были доказаны в суде, иск в итоге был отозван после соглашения с Hockey Canada. В декабре организация завершила расследование.

В середине июля Hockey Canada объявила о возобновлении дела.

Ранее руководство Федерации хоккея Канады подало в отставку из-за сексуального скандала.

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