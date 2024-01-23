Партнёр Овечкина, снайпер «Оттавы» и открытие «Ванкувера»: кто из россиян неудачно проводит сезон в НХЛ

Евгений Кузнецов не смог вернуться на прежний уровень при новом главном тренере «Вашингтона» и выдал один из худших стартов сезона в НХЛ, а Михаил Сергачёв перестал оправдывать статус одного из самых высокооплачиваемых хоккеистов «Тампы». Дмитрий Орлов испытывает сложности с адаптацией в «Каролине», а Владимир Тарасенко прогадал с выбором нового клуба и пока занимает с «Оттавой» последнее место в Восточной конференции. В свою очередь, Андрей Кузьменко выпал из первого звена «Ванкувера» и уже пять раз оставался в запасе по ходу регулярного чемпионата.

Евгений Кузнецов

По окончании прошлого сезона Евгений Кузнецов был одним из самых критикуемых игроков в составе «Вашингтона». И основания для того были, ведь в регулярном чемпионате центрфорвард набрал всего 55 (12 + 43) очков, а также занял последнее место в команде по показателю полезности («−26»). И это стало не только его личным антирекордом, но и третьим худшим результатом в XXI веке среди представителей франшизы. С более непрезентабельными цифрами регулярное первенство завершали лишь Джоэль Квятковски («−28», сезон-2003/04) и Александр Овечкин («−35», 2013/14). Правда, последний умудрился тогда не только стать лучшим бомбардиром «Кэпиталз» с 79 очками, но также забросить 51 шайбу и завоевать награду лучшему снайперу НХЛ — «Морис Ришар Трофи».

В итоге, неудовольствие выступлением Кузнецова выражали не только болельщики, но и генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан, а слухи об обмене игрока стали обсуждаться с новой силой. Но руководство дало ему ещё один шанс. Благо тренерский мостик покинул Питер Лавиолетт, с которым сам Евгений связывал неудачный период в своей карьере и провал команды. Но при Спенсере Карбери всё стало только хуже.

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Казалось, под руководством нового наставника Кузнецов может вновь расцвести и сменить Никласа Бекстрёма в статусе главного креативщика коллектива, но пока он претендует исключительно на звание разочарования. За 40 матчей регулярки он записал на свой счёт шесть голов и восемь передач, благодаря чему занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров «Кэпиталз».

При этом форвард демонстрирует худший темп набора очков в карьере (0,35 в среднем за матч) и уже имеет «−12» полезности. А выглядит невыразительно, независимо от звена, в котором появляется. Только в январе Карбери пробовал его с восемью разными партнёрами и даже перемещал на фланг атаки, но всё тщетно. В последних 19 матчах россиянин один раз забил сам и дважды ассистировал партнёрам, а в 17 встречах не отличался вовсе. А от одного из самых высокооплачиваемых хоккеистов клуба явно ждут большего.

В итоге, Кузнецов не только лишился места в одном звене с Овечкиным, но и вылетел из первой бригады большинства. И хотя у него ещё есть время переломить ход неудачного складывавшегося сезона и хотя бы выйти на показатели предыдущего, пока предпосылок к этому нет. Быть может, ему способна помочь смена атмосферы, однако в нынешних условиях его обмен видится крайне маловероятным. Мало кто из серьёзных коллективов решит забрать хоккеиста настроения, зарабатывающего по $7,8 млн в год. А переход в стан аутсайдера вряд ли пойдёт на пользу самому игроку.

Михаил Сергачёв

Пока явно не оправдывает возложенных на него надежд и защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. В прошлом году ему предложили восьмилетний контракт на $68 млн, что многие посчитали крайне рискованным шагом для клуба. Но тот быстро успокоил скептиков, выдав самый продуктивный сезон в карьере. В 79 встречах набрал аж 64 (10 + 54) очка и занял десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди защитников. Фанаты «Лайтнинг» ждали продолжения банкета, но этом розыгрыше россиянин откатился к своим привычным показателям в полбалла за игру. И всё бы ничего, если бы не показатель полезности «−15».

Да, сейчас в «Тампе» мало кто может похвастаться положительной полезностью. В плюсе идут лишь пятеро спортсменов, причём в их числе нет одного из самых результативных хоккеистов42 турнира Никиты Кучерова. Но если сравнивать Сергачёва с соотечественником вряд ли стоит, хотя бы ввиду разных амплуа, то проведения параллелей с Виктором Хедманом не обойтись. А тот не только уже добрался до отметки в 45 (9 + 36) очков, но при этом и в своей зоне действует гораздо надёжнее («+1»).

В конце декабря дела Сергачёва стали ещё хуже. В противостоянии с «Сент-Луисом» он не лучшим образом подставился под бросок соперника и получил травму ноги. И хотя изначально ожидалось, что он пропустит пару матчей, россиянин не вернулся в строй до сих пор. И в лазарете завершил первую половину сезона, которую вряд ли может считать удачной.

Дмитрий Орлов

Заключительный отрезок прошлого чемпионата стал одним из самых ярких в карьере Дмитрия Орлова. Казалось, в бьющем рекорды «Бостоне» опытный защитник может затеряться и стать лишь винтиком в великолепно работающем механизме Джима Монтгомери, но россиянин внезапно превратился в одного из лидеров и поразил своими бомбардирскими талантами. В 23 матчах регулярки он набрал 17 (4 + 13) очков — всего на два меньше, чем за предыдущие 43 игры в «Вашингтоне». А в плей-офф также остался одним из лучших, раздав восемь голевых передач в семи встречах серии с «Флоридой».

Наверняка многие поклонники надеялись, что Орлов останется и предпримет вторую попытку привести «Брюинз» к Кубку Стэнли. Да и он сам, вероятно, был не прочь осесть в Массачусетсе, ведь так здорово не выглядел даже во время похода «Вашингтона» за трофеем в 2018 году. Но «Бостон» не мог удовлетворить финансовые запросы россиянина, вследствие чего тот согласился на двухлетний контракт с «Каролиной» на $15,5 млн. И хотя тогда многие оценили это положительно, пока решение себя не оправдало.

В октябре Орлов испытывал серьёзные проблемы с адаптацией на новом месте и завершил этот отрезок с показателем «−9», что во многом было связано с попыткой Рода Бриндамора использовать его в паре с другим ярко атакующим защитником Тони Деанджело. И хотя потом тренер нашёл ему более подходящего партнёра в лице Джейлена Чатфилда, выйти в плюс пока так и не удалось. Более того, в «Харрикейнз» продуктивность Дмитрия упала до привычных для него значений (0,36 очка в среднем за матч), а на льду он стал проводить менее 17 минут. В последний раз так мало он играл почти десять лет назад — в сезоне-2015/16. В связи с этим пока его переход в «Каролину» сложно назвать удачным решением, а выступление в первой половине первенства — успешным.

Владимир Тарасенко

Судя по всему, не лучший выбор в межсезонье сделал и другой звёздный россиянин, который также почти не имел возможности остаться в прежней команде. Даже если бы «Рейнджерс» были заинтересованы в сохранении Владимира Тарасенко, то банально не обладали средствами для этого. Поэтому перед ним встал выбор: заключить менее выгодный договор с одним из претендентов на Кубок Стэнли или переждать год в клубе попроще. Благо к этому моменту в НХЛ могли поднять потолок зарплат, вследствие чего увеличивались шансы получить более высокую зарплату.

Если верить слухам, Тарасенко выбрал нечто среднее между предлагавшим ему $6 млн «Сан-Хосе» и готовой платить менее $4 млн «Каролиной», отправившись в «Оттаву». И на бумаге это выглядело неплохим вариантом. Казалось, канадцы собрали боеспособный коллектив и были готовы впервые с 2017 года пробиться в плей-офф. Но первая половина регулярки обернулась для них провалом. В 42 матчах «Сенаторз» потерпели 24 поражения и сейчас занимают последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции, отставая от идущей восьмой «Тампы» на 18 очков.

Если говорить о самом Тарасенко, его выступление провальным не назовёшь. С 31 (12 + 19) очком он располагается на пятой строчке в таблице лучших бомбардиров коллектива, а по полезности («+15») делит первую позицию с молодым талантом Ридли Грейгом, попутно демонстрируя лидерские качества. Подтверждением тому служат четыре победных гола — больше, чем у любого из партнёров по команде. Проблема в том, что от такой звезды ждут гораздо большего. А Владимир явно способен как набирать более 0,78 балла в среднем за встречу, так и решать серьёзные задачи. А в «Оттаве» второе пока нереально.

Безусловно, с выбором команды Тарасенко допустил серьёзную ошибку, но шанс исправить её по-прежнему есть. Уже сейчас в СМИ появляются слухи, что руководство «Сенаторз» рассматривает возможность отправить россиянина в другой клуб и просит его отказаться от запрета на обмен. И Владимиру, кажется, не только не стоит сопротивляться, напротив, есть смысл поторопиться с поиском нового места. В более сильной команде он наверняка сможет проявить себя и создать задел для подписания более выгодного контракта летом. А может и повторить путь его бывшего одноклубника Ивана Барбашёва, не только выбившего себе хорошее соглашение с «Вегасом», но и завоевавшего второй Кубок Стэнли.

Андрей Кузьменко

На протяжении нескольких месяцев болельщики следят за попытками Рика Токкета перевоспитать Андрея Кузьменко. Всё началось в ноябре, когда наставник оставил россиянина в запасе на встречу с «Сиэтлом», объясняя это его излишней зацикленностью на голах и пренебрежением другими важнейшими аспектами, в частности обороной. Тогда многие сочли это разовой акцией и не придали особого значения, но впоследствии это повторялось ещё четырежды. Так один из лучших бомбардиров «Ванкувера» в прошлой регулярке сначала лишился места в первом звене, а к январю разучился набирать очки.

Безголевая серия россиянина достигла 11 матчей, а в общей сложности в его активе значится восемь шайб и 13 передач, хотя в его дебютный год в лиге к этому моменту у форварда было в два раза больше (19 + 22). И пусть Кузьменко по-прежнему прислушивается к словам тренера и продолжает следовать его рекомендациям, на пользу это пока явно не идёт. В низших звеньях такой ярко атакующий хоккеист вряд ли способен смотреться гармонично, а перестраивать систему ради Андрея не станут. Сейчас «Ванкувер» идёт в лидерах Западной конференции и считается одним из фаворитов в борьбе за трофей.

Возможно, план Токкета действительно сработает, и уже через несколько недель или месяцев Кузьменко превратится в более универсального спортсмена, способного помогать команде не только с шайбой, но и без неё. Но если серьёзного прогресса не наметится, Андрей рискует потерять не только время и уверенность в себе, но и место в топ-команде. Ведь параллельно «Кэнакс» рассматривают варианты с обменом россиянина, которому лишь год назад дали двухлетний контракт на $11 млн.