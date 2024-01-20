Короли большинства: Капризов оформил дубль, а Свечников забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

Кирилл Капризов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Флоридой» российский нападающий дважды забросил в большинстве, а также ассистировал Матсу Цуккарелло. Благодаря этому он вышел на четвёртое место в истории «Миннесоты» по числу встреч с двумя и более очками. В свою очередь, Андрей Свечников записал на свой счёт гол и передачу в противостоянии с «Детройтом».

Бенефис Капризова

Для российского нападающего «Миннесоты» нынешний регулярный чемпионат пока получается самым неоднозначным в его североамериканской карьере. Кирилл Капризов здорово стартовал и настрелял шесть очков в четырёх матчах, но поддерживать такой темп не смог. Безусловно, набирать в среднем один балл за встречу вполне достойно, но не для звезды калибра россиянина, чьи фанаты привыкли ждать от него чудес. А в отсутствие вдохновенной игры лидера забуксовал и «Уайлд».

Одной из отличительных особенностей этого сезона для Капризова стали затяжные безголевые серии. В предыдущие годы он также мог подолгу «молчать», но в итоге выдавал пару ударных отрезков и заметно подправлял статистику. Теперь же такое происходит крайне редко, да и сухие промежутки как никогда продолжительны. Так, в октябре он не мог забросить на протяжении пяти встреч подряд, в декабре — шести, а перед поездкой во Флориду не забивал в четырёх играх.

Но не успели команды провести на льду и трёх минут, как Капризов зажёг красный свет за воротами хозяев. В ходе розыгрыша лишнего он открылся на пятаке и подставил клюшку под прострел Мэтта Болди. Но если сам гол вышел довольно обыденным, то предшествовали ему довольно любопытные события. Необоснованную грубость проявил Уильям Локвуд, чем спровоцировал не только своё удаление, но и массовую потасовку на льду. Форвард «Пантерз» провёл силовой приём против покинувшего створ вратаря «Уайлд» Марка-Андре Флёри, за что был наказан малым штрафом, а также серией увесистых ударов от полевых хоккеистов оппонента.

Впоследствии «Флорида» ещё не раз пострадала из-за несдержанности своих игроков. Уже в начале второго периода хозяева восстановили паритет усилиями Аарона Экблада, но к его середине горели 1:4. И во всех трёх случаях «Миннесота» отличилась в неравных составах. По шайбе на свой счёт записали Райан Хартман, Брок Фэйбер и Матс Цуккарелло, которому ассистировал Капризов. Именно он не позволил гостям совершить потерю в чужой зоне, после чего закрыл обзор Сергею Бобровскому в момент броска норвежца. И тем самым усадил на скамейку соотечественника, к этому времени имевшего в активе лишь 11 сейвов (73,3%).

После появления в рамке Энтони Столарза игроки «Пантерз» немного взбодрились и даже оставили за собой вторую половину противостояния. Но для победы этого было недостаточно. Жирную точку в матче поставил поразивший пустой створ Хартман, но решающее попадание пришлось на долю Капризова, впервые забившего два гола в большинстве в НХЛ. Кирилл в стиле Александра Овечкина открылся в круге вбрасывания и размашистым щелчком оставил не у дел дезориентированного вратаря.

Таким образом, «Миннесота» взяла верх над «Флоридой» (6:4), а Капризов не только заслужил звание первой звезды встречи и третьей — всего игрового дня, но и укрепился в статусе лучшего бомбардира «Уайлд» в чемпионате (15 + 24). Кроме того, он поднялся на чистое четвёртое место в истории франшизы по числу матчей с двумя и более очками (73), оставив позади Райана Сутера. Больше лишь у Зака Паризе (79), Мариана Габорика (114) и Микко Койву (153).

Победный гол Свечникова

В свою очередь, одним из главных творцов успеха «Каролины» стал российский нападающий Андрей Свечников, в последнее время набравший феноменальный ход. В предыдущих десяти матчах он наколотил 16 (8 + 8) очков и входил в тройку самых результативных хоккеистов коллектива, хотя пропустил старт сезона из-за травмы. А в противостоянии с «Детройтом» россиянин вновь продемонстрировал навыки как снайпера, так и ассистента.

Правда, на авансцену Свечников вышел в последние десять минут встречи, а до этого на льду «Пи-Эн-Си Арены» зажигали другие россияне. Так, уже на 147-й секунде счёт открыл форвард «Ред Уингз» Клим Костин, для которого эта шайба стала третьей в сезоне. И неважно, что весомую роль в этом сыграл Антти Раанта, не справившийся с не самым мощным броском.

Однако уже 47 секунд спустя игроки «Харрикейнз» выравняли положение, а ближе к концу второго отрезка вышли вперёд. Отличился Мартин Нечас, которому ассистировал Дмитрий Орлов. Российский защитник разогнал атаку хозяев и пополнил бомбардирский счёт (2 + 14).

«Детройт» не сдался и вновь сумел отыграться, однако в ключевой момент своё слово сказал Свечников. Сначала он оказался расторопнее всех на пятаке и поучаствовал в реализации численного преимущества, а потом помог Себастьяну Ахо поразить пустой створ (4:2). Финн стал лишь третьим хоккеистом в истории клуба, добиравшимся до отметки в 50 очков в семи сезонах. Чаще это удавалось лишь Эрику Стаалу (10) и Рону Фрэнсису (15).

Тем не менее в тройку звёзд матча Ахо не попал. Первой был назван Нечас, также поучаствовавший в историческом взятии ворот Ахо, а второй — Свечников, вскоре способный вырваться на вторую позицию в списке лучших бомбардиров команды. Уже сейчас в его послужном списке значится 30 (11 + 19) баллов, а у Сета Джарвиса лишь на три больше (15 + 18). Компанию чеху и россиянину составил Майкл Бантинг, оформивший ассистентский дубль.

Что касается других россиян, то в этот игровой день передачами также отметились форвард «Коламбуса» Егор Чинахов и защитник «Айлендерс» Александр Романов. Правда, спасти свои коллективы от поражений они не сумели. Первый на своём льду был разгромлен «Нью-Джерси» (1:4), а второй в овертайме неожиданно уступил «Чикаго» (3:4).