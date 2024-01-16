К победе разными путями: Воронков оформил первый дубль в НХЛ, а Дорофеев и Гавриков отдали по две передачи

Дмитрий Воронков оформил первый дубль в НХЛ и помог «Коламбусу» одержать сенсационную победу над «Ванкувером». Благодаря этому он был признан первой звездой матча, где также голом отметился Егор Чинахов, а Кирилл Марченко реализовал буллит в серии. Павел Дорофеев дважды ассистировал партнёрам по «Вегасу» в игре с «Нэшвиллом», а две передачи Владислава Гаврикова позволили «Лос-Анджелесу» взять верх над «Каролиной». Кирилл Капризов поучаствовал в разгроме «Айлендерс», а Евгений Малкин организовал решающий гол во встрече с «Сиэтлом».

Бенефис российского трио

Уже в начале января у отечественных болельщиков «Коламбуса» появился очередной повод для грусти. Мало того, что команда продолжала брать верх в среднем в одном матче из трёх, так ещё и главный тренер Паскаль Венсан разбил российскую тройку, уже ставшую одной из самых обсуждаемых в нынешнем сезоне. Сначала от партнёров был отрезан сбавивший продуктивность Дмитрий Воронков, которого сослали в четвёртое звено. А когда бывший форвард «Ак Барса» воссоединился с Кириллом Марченко, то не обнаружил рядом Егора Чинахова. Того отправили к Джонни Годро и Коулу Силлинджеру в первое сочетание, правда, плодов это не принесло. Перед противостоянием с «Ванкувером» он не набирал очки в пяти встречах подряд.

На бумаге было крайне опрометчиво рассчитывать, что эти серии прервутся именно в игре с лидером сводной таблицы НХЛ. Однако результаты «Блю Джекетс» далеко не всегда поддаются логике. И в этот раз они не стали отклоняться от курса и внезапно дали бой одному из сильнейших коллективов лиги. Да, хозяева постоянно были в роли догоняющих, но каким-то образом находили в себе силы отвечать грозному сопернику. Причём делали это именно усилиями россиян.

«Коламбус» пропустил уже на шестой минуте — затяжную атаку завершил лучший бомбардир «Ванкувера» Джей Ти Миллер, отличившийся с передачи Никиты Задорова. Причём шайба вышла довольно курьёзной, потому что задела сразу трёх хоккеистов противника по пути в сетку. Но уже 27 секунд спустя паритет был восстановлен. Годро вывел на ударную позицию Чинахова, а тот элегантно убрал Кейси Десмита и забил впервые с 28 декабря. В его активе стало 11 голов — больше, чем у таких звёзд, как Андрей Свечников, Владимир Тарасенко и Александр Овечкин.

А после этого на авансцену вышел Воронков, который дважды продемонстрировал мастерство работы на пятаке. Сначала нападающий подставил клюшку под дальний выстрел Адама Боквиста в ходе реализации большинства, предварительно закрыв обзор вратарю, а потом пропихнул шайбу в ближний угол. Джек Рослович выиграл борьбу за воротами у двух противников, а россиянин нашёл просвет между щитками Десмита и впервые оформил дубль в заокеанской карьере.

Таким образом, менее чем за десять минут до окончания третьего периода счёт вновь стал равным (3:3). И дожать неуступчивого аутсайдера «Кэнакс» не сумел. Матч перетёк сначала в овертайм, а потом и в серию буллитов, где удачливее был «Блю Джекетс». И если Чинахов не сумел перехитрить визави, то Марченко это удалось. Парой финтов Кирилл отвлёк внимание голкипера, после чего эффектно покатил в «домик» и не только помог «Коламбусу» одержать первую победу в четырёх встречах, но и заслужил звание третьей звезды. Выше него оказались лишь Годро (0 + 2) и Воронков (2 + 0). Тем удивительнее, что именно после такого впечатляющего камбэка партнёров обмен запросил вратарь команды из Огайо Элвис Мерзликин.

Вклад Дорофеева и Гаврикова

В отличие от Чинахова и Воронкова, другие российские хоккеисты в этот день предпочли действовать в подыгрыше. И больше всех в этом преуспели представители «Вегаса» и «Лос-Анджелеса», разгромивших «Нэшвилл» и «Каролину» соответственно. Оба матча завершились с разницей в три гола, а сразу к четырём оказались причастны Павел Дорофеев и Владислав Гавриков.

Менее шести минут на оформление ассистентского дубля понадобилось Павлу Дорофееву, получающему всё больше возможностей проявить себя в нынешнем первенстве. И пусть во многом это связано с травмами основных исполнителей «Голден Найтс», его заслуги это не умаляет. В этот раз россиянин вышел в тройке с Чандлером Стивенсоном и Марком Стоуном и помог последнему забить дважды уже к началу второго периода. Сначала не стушевался в окружении трёх соперников и нанёс бросок в створ, позволив канадцу сработать на добивании, а потом организовал разящую контратаку.

Впоследствии Стоун в третий раз оставил не у дел Юусе Сароса и был признан первой звездой, в то время как Дорофеев стал третьей. А «Вегас» взял верх со счётом 4:1 и сравнялся по очкам с «Далласом», идущим четвёртым в таблице Западной конференции. У обоих коллективов по 55, но у «Старз» две встречи в запасе.

В свою очередь, осечкой «Нэшвилла» воспользовался «Лос-Анджелес», поднявшийся на шестое место на Западе. «Каролина» отчаянно сопротивлялась и дважды заставила капитулировать Давида Риттиха, но пропустила аж пять раз (2:5). И вновь к первым двум голам был причастен россиянин. Своими щелчками от синей линии Гавриков дважды дезориентировал Антти Раанту и дал шанс зажечь красный свет сначала Тревору Муру, а затем и Филиппу Дано. И тем самым прервал сухую серию из семи матчей.

Успехи Капризова и Малкина

Правда, закрепиться на шестой строчке в списке самых результативных защитников НХЛ среди россиян ему не удалось. Ведь его догнал Егор Замула, поучаствовавший в гостевой победе над «Сент-Луисом» (4:2). За семь секунд до окончания второго периода тот поддержал контрвыпад «Филадельфии» и в стиле Гаврикова ассистировал Райану Пилингу. Его кистевой бросок не был разящим, но заставил Джоэля Хофера потерять шайбу из виду. А это в свою пользу обернул американец, с лёта переправивший её в сетку.

Помимо прочего, уже в скором времени третьего места в рейтинге лучших отечественных бомбардиров может лишиться Валерий Ничушкин, угодивший в крайне неприятную ситуацию. Накануне стало известно, что форвард «Колорадо» был включён в программу помощи спортсменам и временно покинул состав команды, о чём впоследствии сам и сообщил. Он сказал, что это было сделано с целью решить проблемы и предотвратить любые негативные воздействия, и пообещал как можно быстрее вернуться в обойму.

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Отсутствием Ничушкина уже успели воспользоваться как соперники «Эвеланш», так и его преследователи. На своём льду одного из лидеров Запада оставил не у дел скромный «Монреаль», остановить который не сумел даже совершивший 30 сейвов Александр Георгиев. А Евгений Малкин и Кирилл Капризов поспешили сократить отставание от Валерия по очкам (22 + 20). До этого дня первый уступал ему семь, а второй — восемь.

На этот раз оба проявили диспетчерские навыки и внесли вклад в разгромные победы своих коллективов. Так, «Питтсбург» на своём льду забросил три безответные шайбы в ворота «Сиэтла» и прервал беспроигрышную серию «Кракена» из девяти матчей (3:0), а начал всё именно Малкин. В начале второго отрезка россиянин организовал контратаку и ассистировал Дрю О'Коннору, добравшись до отметки 36 (15 + 21) баллов.

В свою очередь, «Миннесота» катком проехалась по «Айлендерс», вынужденным заменить Илью Сорокина по ходу встречи. Тот неоднократно спасал своих партнёров, но перед заключительным отрезком пропустил трижды и уступил место Кену Эпплби. Причём последний гол сотворил именно Капризов, чей прострел позволил Йоэлю Эрикссону Эку отличиться в большинстве. Правда, смена вратаря не уберегла ньюйоркцев от сокрушительного фиаско. За последние 20 минут они капитулировали ещё дважды и потерпели одно из самых крупных поражений в сезоне. С большей разницей они были биты лишь «Питтсбургом» в декабре (0:7).