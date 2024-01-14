Победный гол Тарасенко, хет-трики из передач Зуба и Кучерова, рекорд Марченко: россияне вновь зажгли в НХЛ

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в матче с «Сан-Хосе» за пять секунд до финальной сирены. Защитник «Сенаторз» Артём Зуб в этой встрече оформил ассистентский хет-трик, как и Никита Кучеров в игре «Тампы» с «Анахаймом». Дубль Ивана Проворова и два очка Кирилла Марченко не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Сиэтлом», однако нападающий вписал своё имя в историю франшизы. Марченко забросил 35-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Рика Нэша по количеству голов в первых 100 матчах за «Блю Джекетс».

Исторический гол Тарасенко

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко проводит не лучший сезон в карьере. Адаптация в новой команде несколько затянулась, и за 35 игр в этом регулярном чемпионате НХЛ россиянин лишь девять раз сумел поразить ворота соперников. Однако в отчётной встрече с «Сан-Хосе» обладатель Кубка Стэнли 2019 года напомнил о себе, забросив победную шайбу всего за пять секунд до финальной сирены. Благодаря этому голу «сенаторы» прервали серию из пяти проигранных матчей.

«Оттава» начала домашнюю встречу довольно бойко и к середине первого периода повела — 2:0. Однако гости отквитали один гол ещё до перерыва, а после него ещё дважды огорчили Йоонаса Корписало. Вслед за этим хозяева обрушили настоящую лавину атак на ворота «Шаркс»: за период они нанесли 22 броска в створ (против четырёх у соперника), два из которых достигли цели. А вот третий игровой отрезок оказался не настолько активным, и гости, усыпив бдительность защитников, сравняли счёт за три минуты до окончания матча.

Также по теме Место в истории: Василевский стал рекордсменом среди российских вратарей НХЛ, Тарасенко набрал 600-е очко Никита Кучеров записал на свой счёт две голевые передачи в победном матче с «Нью-Джерси» и оторвался от Натана Маккиннона в гонке за...

Казалось, овертайма не миновать, особенно с учётом того, что голкипер «Сан-Хосе» Маккензи Блэквуд творил в этот вечер чудеса и совершил в общей сложности 36 сейвов. Но у двух россиян из «Оттавы» были свои мысли на этот счёт. Артём Зуб, уже записавший к тому моменту на свой счёт два ассиста, бросил с дальней дистанции, канадец вновь среагировал, но на пятачке быстрее всех разобрался Тарасенко. Он умудрился остановить коньком отскочившую шайбу, а затем отправил её в незащищённый угол ворот. Благодаря этому спасительному голу россиянин вписал своё имя в историю «Сенаторз». Теперь он делит с Миланом Михалеком второе место в рейтинге самых поздних голов в основное время. Лидерство принадлежит Нику Фолиньо, который в октябре 2011 года отличился за четыре секунды до финальной сирены. Кроме того, Владимира признали третьей звездой матча.

«Я оставался почти всё время в зоне ворот, надеясь, что кто-нибудь создаст голевой момент. Хорошая игра со стороны ребят, хороший отскок. Определённая структура ведь присутствует и в зоне атаки... Если действовать здесь последовательно и верить, что это сработает, то в итоге это сработает», — сказал Тарасенко после игры.

Для Зуба встреча также получилась весьма успешной. Защитник нанёс семь бросков по воротам соперника, что стало лучшим показателем в команде, а также записал в свой актив три результативные передачи и коэффициент полезности «+3».

Ассистентский хет-трик Кучерова и шикарный проход Кузнецова

Ещё одним российским хоккеистом, которому удалось трижды за матч ассистировать партнёрам, стал Никита Кучеров. Он помог «Тампе» одержать уверенную домашнюю победу над «Анахаймом». Впрочем, несмотря на крупный итоговый счёт (5:1), первый период не сулил хозяевам лёгкой победы. Как отметил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер, начало игры его хоккеисты откровенно проспали, но, к счастью, сумели прийти в себя во втором игровом отрезке.

Одним из тех, кто встряхнул команду, стал Кучеров, трижды начинавший успешные атаки команды. Все шайбы с передач россиянина были заброшены в большинстве: дважды отличился Стивен Стэмкос и ещё раз — Виктор Хедман.

Также по теме Личные достижения: Кучеров вернул себе лидерство в гонке бомбардиров НХЛ, Панарин поднялся на третье место Никита Кучеров набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» и вернул себе лидерство в гонке бомбардиров. «Тампа»...

Благодаря такой результативности Кучеров пробил отметку 800 очков в НХЛ и стал десятым россиянином, которому удалось это сделать. В истории «Лайтнинг» же до этой цифры добирались лишь трое — Стэмкос, Мартен Сен-Луи и Венсан Лекавалье.

А в нынешней регулярке российский форвард набрал уже 72 (28 + 44) очка и продолжает лидировать в гонке бомбардиров, опережая Натана Маккиннона на три балла. Канадец в минувший игровой день тоже блистал во встрече «Колорадо» и «Торонто» (забросил шайбу и сделал ассист), но этого оказалось недостаточно, чтобы приблизиться к россиянину.

Между тем нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче с «Рейнджерс» записал на свой счёт голевую передачу, и это событие заслуживает отдельного внимания по двум причинам. Во-первых, в последних 15 матчах россиянин добавил в свою копилку всего 3 (1 + 2) очка, и каждое его результативное действие — на вес золота. А во-вторых, Евгений впечатлил эффектным сольным проходом, который мог бы завершиться и голом в его исполнении. Форвард получил пас в своей зоне, на скорости разобрался с защитником, отыгравшись от правого борта, затем прокатился за воротами и бросил из неудобной позиции в дальний верхний угол. Ник Дауд занял правильную позицию на пятачке и добил летящую шайбу в сетку.

Этот гол позволил «Вашингтону» сравнять счёт, а спустя несколько минут «столичные» забросили ещё одну шайбу и довели игру до победы. Стоит отметить, что матч прошёл без Александра Овечкина, который, похоже, так и не восстановился после травмы, полученной во встрече с «Каролиной» 6 января. С того момента он пропустил несколько тренировок, но выходил на площадку в двух играх. Однако на этот раз главный тренер Спенсер Карбери решил поберечь ветерана команды.

Дубль Проворова и 35-й гол Марченко

«Коламбус» и «Сиэтл» выдали самый результативный матч дня, забросив 11 шайб на двоих. Победа осталась за «Кракен» (7:4), однако россияне из «Блю Джекетс» не ушли со льда без набранных очков.

Иван Проворов открыл счёт через 101 секунду после начала встречи, неотразимо бросив от синей линии в правый верхний угол ворот. На этом он не остановился и на 13-й минуте отличился ещё раз. Иван вновь решился на дальний бросок, но на этот раз ему помог рикошет от защитника Брайана Дюмулена. Голевой пас в этом эпизоде записал на свой счёт Кирилл Марченко, который проводил свой юбилейный, 100-й матч в НХЛ.

А во втором периоде Марченко пополнил свой снайперский счёт ещё одним голом. Во время розыгрыша большинства Кирилл отличился в стиле Овечкина, забросив из левого круга вбрасывания. Для него эта шайба стала 35-й за карьеру в НХЛ, что стало повторением рекорда Рика Нэша по количеству голов в первых 100 играх за команду.

Благодаря голу россиянина счёт стал 3:2 в пользу «Блю Джекетс», однако затем команда пережила необъяснимый провал и пропустила четыре шайбы подряд. Болельщики на трибунах до последнего не теряли надежды, однако чуда не случилось и хозяева остались без набранных очков.

«Чтобы быть хорошей командой, надо уметь удерживать лидерство и выигрывать матчи. У нас пока не получилось с этим разобраться», — посетовал Проворов, признанный второй звездой матча.