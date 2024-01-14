«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Рейнджерс», Кузнецов набрал одно очко

«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из столицы США.

В составе победителей шайбы забросили Энтони Манта (18-я минута), Ник Дауд (47-я) и Ти Джей Оши (49-я). Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

У проигравших дубль оформил Адам Фокс (14-я, 26-я). Артемий Панарин не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» с 46 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Рейнджерс» (54 очка) на первом месте.

Ранее сообщалось, что Овечкин пропустит матч НХЛ с «Рейнджерс» из-за травмы.



