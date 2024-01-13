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Фанаты выбрали Бобровского и Георгиева для участия в Матче звёзд НХЛ

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Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский и вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев примут участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.
Фанаты выбрали Бобровского и Георгиева для участия в Матче звёзд НХЛ
  • AP
  • © David Zalubowski / John Locher

Российские хоккеисты были выбраны по результатам голосования среди болельщиков, сообщает пресс-служба НХЛ.

Департамент хоккейных операций лиги 5 января опубликовал список из 32 хоккеистов на Матч звёзд. Из россиян в него также  вошли нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов.

Звёздный уик-энд пройдёт 1—3 февраля в Торонто.

Ранее журналист NHL Network Тарик Эль-Башир сообщил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял решение пропустить Матч звёзд НХЛ — 2024.



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