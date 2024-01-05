NHL Network: Овечкин решил пропустить Матч звёзд

Журналист NHL Network Тарик Эль-Башир сообщил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял решение пропустить Матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

38-летний воспитанник московского «Динамо» дал понять, что намерен потратить свободное время для подготовки ко второй части регулярного чемпионата. Россиянин уже уведомил о своём решении тренерский штаб столичной команды, написал Эль-Башир в социальных сетях.

Департамент хоккейных операций лиги опубликовал список из 32 хоккеистов на Матч звёзд. Из россиян в него вошли нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Овечкин мог попасть на Звёздный уик-энд по итогам голосования болельщиков. Фанаты должны будут выбрать ещё 12 игроков. Звёздный уик-энд пройдёт 1—3 февраля в Торонто.

Овечкин в 36 матчах текущего сезона забросил восемь шайб и сделал 16 результативных передач. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 830 голами, отставая на 64 шайбы от канадца Уэйна Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Питтсбург» в матче НХЛ.