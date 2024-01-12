Место в истории: Василевский стал рекордсменом среди российских вратарей НХЛ, Тарасенко набрал 600-е очко

Никита Кучеров записал на свой счёт две передачи в победном матче с «Нью-Джерси» и оторвался от Натана Маккиннона в гонке за «Арт Росс Трофи», а Андрей Василевский выступил в роли ассистента и стал лучшим бомбардиром НХЛ среди российских вратарей. Владимир Тарасенко поразил ворота «Баффало» и достиг отметки в 600 очков в лиге, а Павел Бучневич отметился голом и двумя передачами во встрече с «Рейнджерс». В свою очередь, Александр Овечкин продлил результативную серию до шести игр, Андрей Свечников забил «Анахайму», а Никита Охотюк помог «Сан-Хосе» прервать серию из 12 поражений.

Лидерство Кучерова и передача Василевского

Для «Тампа-Бэй» нынешний сезон складывается совсем непросто. Отсутствие звёздного голкипера в первой части регулярного чемпионата стоило одной из лучших команд НХЛ последних лет множества потерянных очков, но даже после его возвращения в строй победы даются ей нелегко. Пару дней назад подопечные Джона Купера лишь в овертайме сломили сопротивление «Лос-Анджелеса» (3:2), а на этот раз вновь не смогли выявить сильнейшего в основное время, но уже в противостоянии с «Нью-Джерси» (4:3). И это несмотря на наличие Андрея Василевского в рамке, а также вдохновенную игру несравненного Никиты Кучерова.

Сам россиянин вновь не сумел поразить ворота соперника, но «сухую» серию продлевать отказался. Уже в середине второго периода он поучаствовал в реализации большинства и вывел на ударную позицию Брейдена Пойнта. Передача была настолько своевременной, что никто из хоккеистов «Девилз» не успел сориентироваться и накрыть притаившегося прямо напротив створа канадца.

Второй же раз он выступил в роли ассистента уже в овертайме, которого могло и не быть. Да, Василевский пропустил пару обидных голов, да и в третьем периоде мог вынимать шайбу из сетки два раза, а не один, если бы Шимон Немец не залез в офсайд. Однако преуменьшать его вклад в успех коллектива нельзя. Андрей оформил 27 сейвов, а в некоторых эпизодах натурально тащил своих партнёров, вальяжно действовавших на своей трети площадки. Чего только стоят его триумфы в двух очных дуэлях с Йеспером Браттом. В первом периоде швед чуть было не реализовал выход два в одного, а в третьем — импровизированный буллит.

Более того, в этот раз Василевский проявил себя не только в своей привычной ипостаси, но и в качестве подносчика снарядов. Ведь в овертайме именно он начал атаку, впоследствии завершившуюся победным «выстрелом» Даррена Рэддиша. Да, ей предшествовал неторопливый слалом Кучерова в чужую зону и его перепасовка с защитником, но передачу на счёт Андрея всё же записали. И тем самым позволили ему стать лучшим бомбардиром в истории в НХЛ среди российских вратарей. С 19 очками он обошёл в этом списке экс-голкипера «Лайтнинг» Николая Хабибулина.

Что касается Кучерова, то тот вновь вышел на чистое первое место в гонке за «Арт Росс Трофи». В активе российского форварда стало 69 (28 + 41) результативных баллов. У Натана Маккиннона из «Колорадо» на два меньше (22 + 45).

Веха Тарасенко и феерия Бучневича

На третьей позиции остался Артемий Панарин (26 + 32), набравший очки в девятом матче подряд. В середине третьего отрезка его наброс от синей линии привёл к голу Винсента Трочека, но это лишь дало его одноклубникам ложную надежду на камбэк. «Рейнджерс» сократили отставание от «Сент-Луиса» до двух шайб, но за 18 секунд до финального свистка пропустили в пятый раз (5:2). Пустые ворота поразил Павел Бучневич, довольно странно отпраздновавший это событие. Россиянин со всего маху ударил клюшкой по стеклу и отломал крюк, после чего с недовольным видом покатил на скамейку.

При этом поводов расстраиваться у звезды «Блюз» не было. Ведь он не только выиграл у своей бывшей команды, но провёл одну из самых удачных встреч в сезоне, попутно удостоившись звания третьей звезды. До настоящего момента тремя очками он отличался в матчах с «Колорадо», «Чикаго» (оба — в ноябре) и «Флоридой» (в декабре). В этот же раз два первых значились в его активе уже к середине восьмой минуты. Павел проявил навыки диспетчера и помог дважды забить Джордану Кайру, впоследствии оформившему хет-трик.

Но если для Бучневича это противостояние стало одним из лучших, то для одного из его соотечественников — наоборот. Как минимум, в плане статистики. Игорь Шестёркин совершил лишь 15 сейвов, вследствие чего процент отражённых бросков составил лишь 78,9%. В нынешнем чемпионате ниже планки в 80% он опустился уже пятый раз.

Не лучшим образом нынешнее первенство складывается и для другого россиянина. Сам Владимир Тарасенко пока не радует продуктивностью и не входит даже в тройку лучших бомбардиров проблемной «Оттавы», набирая в среднем по 0,74 балла за игру. При этом с голами у признанного снайпера совсем туго — до этого дня в его активе значилось всего восемь точных попаданий при проценте реализации 11,8%.

Девятое пришлось на выездную встречу с «Баффало», вновь завершившуюся не в пользу канадской команды. «Сенаторз» были биты (3:5), зато Тарасенко не только пополнил снайперский счёт, но и достиг отметки в 600 очков за карьеру в заокеанской лиге. До него такое удавалось лишь 16 российским легионерам НХЛ. Правда, чтобы продвинуться выше придётся попотеть. Игорь Ларионов опережает его почти на полсотни баллов (644).

Серия Овечкина и юбилейный гол Свечникова

Очередного поражения не сумел избежать и «Вашингтон». Подопечные Спенсера Карбери не смогли ничего противопоставить «Сиэтлу» и уступили 1:4, из-за чего опустились на 12-ю строчку в таблице Восточной конференции. Спасти «столичных» не сумел даже Александр Овечкин, вписавший своё имя в протокол в шестой встрече подряд. Правда, в качестве ассистента. На этот раз нападающий поучаствовал в шикарной многоходовке, завершившейся точным попаданием Макса Пасиоретти.

Но пока лидер «Кэпиталз» тщетно пытается подобраться к рекорду Уэйна Гретцки, форму продолжает набирать его соотечественник. В матче с «Анахаймом» Андрей Свечников мощным «выстрелом» с кистей замкнул пас Себастьяна Ахо и тем самым не только помог «Каролине» одержать очередную победу (6:3), но и забросил восьмую шайбу с 28 декабря. На этом отрезке чаще него отличались лишь Элиас Петтерсон (девять) и Сэм Райнхарт (11).

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Правда, без ложки дёгтя не обошлось. Так, во втором периоде «Харрикейнз» были вынуждены произвести замену вратаря. Пётр Кочетков получил удар в голову в столкновении с Исаком Лундестрёмом и не смог продолжить выступление. Тем обиднее, что швед пытался избежать контакта, но после толчка в спину от Дмитрия Орлова это стало невозможным.

Гораздо более удачно этот день сложился для двух других российских вратарей. Сергей Бобровский совершил 31 спасение, отметился результативным пасом и был признан третьей звездой противостояния с «Лос-Анджелесом» (3:2), а Илья Сорокин отразил 33 броска в матче с «Торонто» (4:3 ОТ). Причём автором одного из голов «Айлендерс» стал защитник Александр Романов, установивший личный снайперский рекорд в НХЛ. Ранее он ни разу не забивал больше трёх раз за сезон.

В свою очередь, впервые в нынешней регулярке отличился Никита Охотюк. Во втором периоде он внезапно открылся на позиции форварда и оставил не у дел Сэма Монтембо. В итоге, российский защитник стал автором победной шайбы и помог «Сан-Хосе» прервать серию из 12 поражений подряд.