Вратарь «Каролины» Кочетков получил травму после толчка Орлова
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Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-арене» в Роли и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.
24-летний россиянин получил повреждение после того, как в него врезался шведский форвард гостей Исак Лундестрём после толчка от российского защитника хозяев Дмитрия Орлова.
В результате вратаря, отразившего десять из 13 бросков по своим воротам, заменили на 33-й минуте.
В нынешнем сезоне Кочетков оформил один шатаут в 22 играх, в среднем пропуская 2,5 гола и отражая 90,3% бросков.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ.