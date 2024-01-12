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Вратарь «Каролины» Кочетков получил травму после толчка Орлова

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Российский вратарь «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков травмировался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
Вратарь «Каролины» Кочетков получил травму после толчка Орлова
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-арене» в Роли и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

24-летний россиянин получил повреждение после того, как в него врезался шведский форвард гостей Исак Лундестрём после толчка от российского защитника хозяев Дмитрия Орлова.

В результате вратаря, отразившего десять из 13 бросков по своим воротам, заменили на 33-й минуте.

В нынешнем сезоне Кочетков оформил один шатаут в 22 играх, в среднем пропуская 2,5 гола и отражая 90,3% бросков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ.

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