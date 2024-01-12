Кучеров стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ
- globallookpress.com
- © Chris O'Meara
Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 69 очков.
Нападающий оторвался от канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на два балла и стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ.
На третьем месте располагается нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин, набравший 58 очков.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.