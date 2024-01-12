Кучеров стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 69 очков.

Нападающий оторвался от канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на два балла и стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ.

На третьем месте располагается нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин, набравший 58 очков.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.