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Кучеров стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
Кучеров стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Chris O'Meara

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 69 очков.

Нападающий оторвался от канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на два балла и стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ.

На третьем месте располагается нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин, набравший 58 очков.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.

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