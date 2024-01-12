Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ
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Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 5:2.
Российский нападающий хозяев Павел Бучневич забил гол и отдал голевую передачу.
Форвард гостей россиянин Артемий Панарин отметился результативным пасом.
После 40 игр «Сент-Луис» набрал 43 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» с 54 баллами располагается на третьей строчке Востока.
Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ.