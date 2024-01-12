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Голевой пас Бобровского помог «Флориде» выиграть у «Лос-Анджелеса» в НХЛ

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«Флорида Пантерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отметился результативной передачей.

После 41 игры «Флорида» набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» с 48 баллами располагается на пятой строчке Запада.

Ранее сообщалось, что российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков получил травму.

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