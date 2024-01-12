Ассист Василевского и два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
Встреча проходила на «Амали-арене» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отдал две результативны передачи.
Его соотечественник и одноклубник вратарь Андрей Василевский также отметился голевым пасом.
Также 29-летний россиянин отразил 27 бросков по своим воротам.
После 43 игр «Тампа» набрала 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 45 баллами располагается на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что Василевский стал самым результативным российским вратарём в истории НХЛ.