RT в Telegram
Подпишись

Ассист Василевского и два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амали-арене» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отдал две результативны передачи.

Его соотечественник и одноклубник вратарь Андрей Василевский также отметился голевым пасом.

Также 29-летний россиянин отразил 27 бросков по своим воротам.

После 43 игр «Тампа» набрала 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 45 баллами располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что Василевский стал самым результативным российским вратарём в истории НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить