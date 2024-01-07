Личные достижения: Кучеров вернул себе лидерство в гонке бомбардиров НХЛ, Панарин поднялся на третье место

Никита Кучеров набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» и вернул себе лидерство в гонке бомбардиров. «Тампа» потерпела разгромное поражение, но российский форвард поучаствовал во всех голах команды, в том числе отдав эффектную результативную передачу на Брейдена Пойнта. Артемий Панарин помог «Рейнджерс» отыграться со счёта 0:3 в гостевом противостоянии с «Монреалем» и дотянуть до серии буллитов, в седьмой раз в заокеанской карьере забросив 25 шайб за сезон, а Валерий Ничушкин голом и пасом сподвиг на такой же камбэк «Колорадо» в игре с «Флоридой».

Чудо-пас Кучерова

Никита Кучеров продолжает производить фурор в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин приносит пользу «Тампе», даже когда она откровенно проваливается. Весьма показательной в этом отношении получилась встреча с «Бостоном». Андрей Василевский пропустил шесть шайб при 26 бросках, а «Лайтнинг» потерпел разгромное поражение — 3:7.

Претензий не может возникнуть только к российскому снайперу, который набрал три очка, продлил результативную серию в регулярке до шести матчей и вновь вырвался в лидеры гонки бомбардиров.

Причём счёт уже на 21-й секунде открыли именно гости при непосредственном участии Кучерова. Он подхватил снаряд за воротами и выполнил зрячий пас на Брейдена Пойнта. Тому оставалось только не промахнуться по пустому створу.

Но радость поклонников коллектива была недолгой. Ещё до перерыва хозяева отличились дважды, а сразу после этого довели преимущество в счёте до двух голов. Не лучшим образом проявил себя Василевский. Так, он вполне мог выручить одноклубников в эпизоде с несильным броском Чарли Макэвоя над плечом.

Не думал сдаваться в тяжёлый отрезок лишь лидер «Тампа-Бэй». Едва ли не в одиночку он пытался сохранить интригу. На 28-й минуте он отличился самостоятельно и сократил отрыв до минимального. Причём нападающий сам выиграл вбрасывание в чужой зоне, а затем навязал защитнику борьбу на пятаке, вынудив его ошибиться, и точно бросил с близкой дистанции.

А незадолго до конца второго периода Никита вдобавок отметился шедевральным ассистом на всё того же Пойнта. Оказавшись один в один с визави, он эффектно убрал его, пробросив шайбу себе между ног, а затем с неудобной выполнил передачу на партнёра. Весьма показательной была реакция автора гола, который лишь в недоумении покачивал головой.

Казалось, гости в состоянии навязать борьбу в заключительном отрезке и побороться за победу, но этого не произошло. Не успели спортсмены вернуться на лёд из раздевалок, как Морган Гики легко перехитрил Василевского. Джон Купер вынужден был рисковать и поменял вратаря на шестого полевого за пять минут до конца основного времени. Но это привело лишь к двум курьёзным шайбам. Сначала Виктор Хедман, пытаясь нанести щелчок, сломал клюшку и позволил Джейку Дебраско поразить пустой створ. А затем Чарли Койл обокрал оппонента на своей синей линии и поставил точку.

Таким образом, «Лайтнинг» потерпел четвёртое поражение в последних шести матчах и, опустившись на девятое место в таблице Восточной конференции, выпал из зоны плей-офф.

А вот неудержимый Кучеров, как уже говорилось, вернул себе лидерство в гонке бомбардиров. Теперь в активе россиянина значится 67 (28 + 39) очков и он на два опережает ближайшего преследователя Натана Маккиннона. В списке лучших снайперов нападающий с 28 голами делит вторую позицию с Сэмом Райнхартом, уступая только Остону Мэтьюсу (30).

Более того, Никита, отдав 492-ю результативную передачу за «Тампу», ворвался в топ-4 в истории клуба по этому показателю. На вершине располагается Мартен Сан-Луи (588). Помимо этого, нападающий догнал лидеров сезона по количеству матчей с тремя очками. Помимо него, по девять таких игр у Джека Хьюза и Давида Пастрняка.

Гол Панарина после вбрасывания

В аналогичной ситуации оказался Артемий Панарин. «Нью-Йорк Рейнджерс» неожиданно уступил «Монреалю» в серии буллитов, но к российскому форварду не может быть претензий. Нападающий, недавно признавшийся, что они вместе с супругой ждут второго ребёнка, помог партнёрам совершить впечатляющий камбэк, набрав два очка.

В целом итоговый результат правильнее назвать нелогичным, ведь подопечные Питера Лавиолетта владели подавляющим преимуществом и нанесли 50 бросков. Но выше всяких похвал действовал Сэм Монтембо, отразивший 47 из них. Исключительно благодаря его стараниям «Канадиенс» не пропустил в первом отрезке. А Брендан Галлахер в контратаке даже вывел хозяев вперёд.

Сразу после перерыва их преимущество вовсе возросло до трёх шайб. Не лучшим образом проявил себя Джонатан Куик, не справившийся с не самыми опасными щелчками оппонентов. Пожалуй, Игорь Шестёркин в этих эпизодах мог сыграть лучше.

Но «Нью-Йорк» не сбавил оборотов и в сложнейшей ситуации умудрился восстановить статус-кво. Причём начало камбэку положил именно Панарин. На экваторе поединка он выполнил пас назад Эрику Густафссону от правого борта, а тот сделал наброс на пятак, и Винсент Трочек подправил снаряд в цель.

А спустя четыре минуты отличился уже сам россиянин. Трочек выиграл вбрасывание в чужой зоне и успел покатить шайбу на партнёра, а тот могучим щелчком с близкой дистанции не оставил шансов Монтембо. Неудивительно, что в заключительном отрезке гости всё же додавили соперников.

В итоге судьба противостояния решилась в «лотерее», и в ней вновь великолепно проявил себя канадский вратарь «Монреаля». Он отразил все три попытки визави, в том числе в исполнении Панарина и помог партнёрам взять верх.

Для Артемия же небольшим утешительным призом стало продвижение в гонке бомбардиров. Теперь он с 55 очками делит третью позицию с Пастрняком. Опережают их лишь Маккиннон и Кучеров.

Не день российских вратарей

Два очка удалось набрать и ещё одному россиянину, Валерию Ничушкину. Но, как и в случае с соотечественниками, очков его команде это не принесло. Причём «Колорадо» во встрече с «Флоридой» сумел повторить достижение «Рейнджерс» — отыгрался со счёта 0:3.

Уже на 70-й секунде Картер Вераге вывел «Пантерз» вперёд. Вскоре Райнхарт удвоил преимущество гостей, а на восьмой минуте оформил дубль. Но на старте второго периода оппоненты так же стремительно отыгрались. И именно Ничушкин стал одним из хоккеистов, помогших коллективу совершить камбэк.

Всего 31 секунды хватило «Эвеланш», чтобы отличиться дважды. А Джошу Мэнсону ассистировал именно Ничушкин. Наконец, он сам отличным броском восстановил равновесие. Результативность форварда приятно поражает, ведь в нынешнем сезоне он добрался уже до отметки 40 очков (20 + 20).

К сожалению, партнёры в этот вечер бомбардира не поддержали. И в первую очередь это касается вратарей-россиян. Иван Просветов пропустил четыре шайбы менее чем за полчаса и был заменён. Александр Георгиев покинул площадку с аналогичным результатом. Не лучший матч провёл и их коллега Сергей Бобровский, совершивший всего 22 сейва. Отметился он и курьёзной ошибкой. В эпизоде как раз с голом Мэнсона вратарь споткнулся о собственную клюшку, которую незадолго до того уронил, и не сумел поймать снаряд.