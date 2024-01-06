Камбэк по-русски: семь очков Свечникова, Орлова и Пономарёва помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» с Овечкиным

Российские хоккеисты помогли «Каролине» отыграться со счёта 0:2 и разгромить «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ. Андрей Свечников дважды выступил в роли ассистента и забросил победную шайбу, благодаря чему был признан второй звездой матча. Ещё по два очка в активе Дмитрия Орлова и дебютанта заокеанской лиги Василия Пономарёва. В составе «Кэпиталз» результативной передачей отметился Александр Овечкин, набравший уже 100 очков во встречах с «Харрикейнз».

Матч «Вашингтона» с «Каролиной» привлекал внимание российских болельщиков по ряду причин. Во-первых, дебютировать в НХЛ собирался 21-летний форвард «Харрикейнз» Василий Пономарёв. Во-вторых, на «Кэпитал Уан Арену» возвращался Дмитрий Орлов, отыгравший на ней 11 неполных сезонов. В минувшем феврале его обменяли в «Бостон», после чего он не имел возможности встретиться с некогда родными фанатами. И наконец такой шанс представился.

По этому поводу хозяева смонтировали трогательную нарезку лучших эпизодов в вашингтонской карьере защитника, принявшего непосредственное участие в завоевании Кубка Стэнли 2018 года. Ролик прокрутили на медиакубе в середине стартового периода, когда Орлов в очередной раз появился на льду, и чуть было не заставили спортсмена пустить скупую мужскую слезу.

Правда, к этому моменту у «Харрикейнз» был повод для расстройства, ведь уже на восьмой минуте их оппоненты открыли счёт стараниями Ника Дауда, а ближе к концу отрезка упрочили преимущество. Еспери Котканиеми получил две минуты штрафа за подножку, а многострадальной спецбригаде «Кэпиталз» хватило 15 секунд, чтобы снова огорчить Петра Кочеткова. Одним из творцов гола стал Александр Овечкин. Он проявил навыки диспетчера и великолепной передачей нашёл притаившегося на пятаке Дилана Строума. Тому оставалось лишь переправить шайбу в сетку.

Таким образом «столичные» ещё немного подправили статистику реализации большинства и поднялись на 27-ю строчку в лиге по этому показателю (14,3%), а сам Овечкин достиг отметки 100 очков во встречах с «Каролиной». За всю историю лиги лишь семерым спортсменам удалось набрать 100 и более баллов за результативность в противостояниях с этой командой, ранее носившей название «Уэйлерс». В список также входят Мишель Гуле (102), Уэйн Гретцки (109), Дэйв Андрейчук (114), Петер Штястны (120), Яромир Ягр (122) и Рэй Бурк (146).

Казалось, всё складывается в пользу «Вашингтона», готового порадовать болельщиков и одержать вторую победу в последних семи матчах. Но, как впоследствии признался Спенсер Карбери, он не ощущал уверенности в успехе подопечных даже после удачного первого периода. И его опасения подтвердились.

Во втором игровом отрезке «Каролина» сократила отставание, а в третьем пять раз поразила ворота Дарси Кемпера, продлив удачную серию до пяти встреч. И одними из главных творцов этого камбэка стали российские легионеры.

Прежде всего стоит сказать об Андрее Свечникове. На этот раз нападающий записал на свой счёт гол и два результативных паса: уже в шести матчах подряд он набирает не менее двух очков. Тем самым форвард повторил рекорд франшизы. В сезоне-1979/80 эта планка покорилась Майку Роджерсу, а девять лет спустя его достижение повторил Кевин Дайнин. При этом решающим стал именно точный бросок россиянина, что позволило ему взобраться на чистое второе место в истории «Харрикейнз» по числу победных шайб для игроков не старше 24 лет. В его активе таких уже 23 — больше лишь у Себастьяна Ахо (27).

Забил же Свечников в стиле легендарного соотечественника. В ходе розыгрыша большинства он расположился в круге вбрасывания и размашисто выстрелил в касание, как любит Овечкин. Что касается передач, то в обоих случаях адресатом выступил Брент Бёрнс, признанный первой звездой противостояния. Андрей довольствовался вторым местом, а третье досталось защитнику хозяев Джону Карлсону, добравшемуся до отметки 500 передач за карьеру.

Не стоит умалять заслуг и двух других российских хоккеистов «Каролины». Ведь именно Орлов с Пономарёвым сначала помогли Сету Джарвису восстановить паритет, а в концовке заключительного отрезка убили интригу в матче. Сначала Дмитрий поразил пустые ворота соперника при игре в меньшинстве, перебросив шайбу через Овечкина, а затем Василий поставил жирную точку в противостоянии. Вместе с Котканиеми он организовал молниеносный контрвыпад, который завершил эффектным выстрелом с колена — 6:2.

Пономарёв стал лишь пятым хоккеистом в истории, отметившимся двумя очками в своей дебютной встрече за «Каролину». Похвастаться таким могут лишь Брэд Дефо, Брок Макгинн, Уоррен Фёгеле и Морган Гики. Символично, что произошло это именно на «Кэпитал Уан Арене». Как признался россиянин, именно здесь он впервые воочию наблюдал за матчем НХЛ и мечтал когда-нибудь оказаться на месте Овечкина и Сидни Кросби, соперничавших друг с другом в плей-офф.

Но если Пономарёв впервые отличился в НХЛ, то Свечников вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Харрикейнз» в сезоне. В его активе значится уже 26 (9 + 17) очков — столько же у Мартина Нечаса и Майкла Бантинга, правда, они провели на 14 встреч больше. Впереди лишь Сет Джарвис (14 + 14) и Себастьян Ахо (15 + 31). И если Андрей сумеет сохранить столь высокий темп, то уже совсем скоро составит компанию финну на вершине рейтинга.