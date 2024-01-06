Пономарёв забил гол и отдал голевую передачу в своей первой игре в НХЛ

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Василий Пономарёв отметился голом и голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Таким образом, 21-летний россиянин стал пятым игроком в истории «Каролины», который набрал минимум два очка в своей дебютной игре в НХЛ.

Также это удавалось Моргану Гики (2 + 1, 8 марта 2020), Уоррену Фёгеле (1 + 1, 26 марта 2018), Броку Макгинну (1 + 1, 16 октября 2015) и Брэду Дефоу (2 + 0, 10 марта 2003).

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил до четырёх матчей результативную серию в НХЛ.