Гол и голевая передача Пономарёва помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:2.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились россияне Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Василий Пономарёв. В активе Свечникова также две голевые передачи, у Орлова и Пономарёва — по одной.

У хозяев результативный пас отдал российский нападающий и капитан Александр Овечкин.

После 39 игр «Каролина» набрала 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» с 42 баллами располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Пономарёв забил гол и отдал голевую передачу в своей первой игре в НХЛ.