RT в Telegram
Подпишись

Гол и голевая передача Пономарёва помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» в НХЛ

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:2.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились россияне Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Василий Пономарёв. В активе Свечникова также две голевые передачи, у Орлова и Пономарёва — по одной.

У хозяев результативный пас отдал российский нападающий и капитан Александр Овечкин.

После 39 игр «Каролина» набрала 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» с 42 баллами располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Пономарёв забил гол и отдал голевую передачу в своей первой игре в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить