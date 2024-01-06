Гол и голевая передача Пономарёва помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» в НХЛ
Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:2.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились россияне Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Василий Пономарёв. В активе Свечникова также две голевые передачи, у Орлова и Пономарёва — по одной.
У хозяев результативный пас отдал российский нападающий и капитан Александр Овечкин.
После 39 игр «Каролина» набрала 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» с 42 баллами располагается на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что Пономарёв забил гол и отдал голевую передачу в своей первой игре в НХЛ.