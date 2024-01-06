Свечников повторил рекорд по серии с 2+ очками в матче НХЛ
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Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:2.
Прошедшая игра стала для 23-летнего россиянина шестой подряд с 2+ очками. Таким образом, нападающий повторил рекорд НХЛ по продолжительности подобной серии.
Также Свечников вышел на второе место в истории франшизы по победным голам игроков до 24 лет — 23.
Ранее российский нападающий «Каролины» Василий Пономарёв поделился эмоциями после дебютного матча в НХЛ в рамках регулярного чемпионата с «Вашингтоном».