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Свечников повторил рекорд по серии с 2+ очками в матче НХЛ

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
Свечников повторил рекорд по серии с 2+ очками в матче НХЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:2.

Прошедшая игра стала для 23-летнего россиянина шестой подряд с 2+ очками. Таким образом, нападающий повторил рекорд НХЛ по продолжительности подобной серии.

Также Свечников вышел на второе место в истории франшизы по победным голам игроков до 24 лет — 23.

Ранее российский нападающий «Каролины» Василий Пономарёв поделился эмоциями после дебютного матча в НХЛ в рамках регулярного чемпионата с «Вашингтоном».

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