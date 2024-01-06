Пономарёв после дебютного гола в НХЛ признался, что вдохновлялся игрой Овечкина

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Василий Пономарёв поделился эмоциями после дебютного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз».

«Семь лет назад первый матч, который я увидел вживую, был «Вашингтон» против «Питтсбурга» здесь. Это была игра плей-офф, я видел, как Овечкин и Кросби забивали, и просто мечтал о чём-то великом, а теперь понимаю, как необходимо мечтать о большом, чтобы через семь или, может быть, через десять лет оказаться там же, где они», — цитирует Пономарёва пресс-служба НХЛ.

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

21-летний россиянин забил гол и отдал голевую передачу в прошедшей игре. Нападающий стал пятым игроком в истории «Каролины», который набрал минимум два очка в своём дебютном матче в НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил до четырёх матчей результативную серию в НХЛ.