Пономарёв после дебютного гола в НХЛ признался, что вдохновлялся игрой Овечкина
«Семь лет назад первый матч, который я увидел вживую, был «Вашингтон» против «Питтсбурга» здесь. Это была игра плей-офф, я видел, как Овечкин и Кросби забивали, и просто мечтал о чём-то великом, а теперь понимаю, как необходимо мечтать о большом, чтобы через семь или, может быть, через десять лет оказаться там же, где они», — цитирует Пономарёва пресс-служба НХЛ.
Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
21-летний россиянин забил гол и отдал голевую передачу в прошедшей игре. Нападающий стал пятым игроком в истории «Каролины», который набрал минимум два очка в своём дебютном матче в НХЛ.
Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил до четырёх матчей результативную серию в НХЛ.