Два голевых паса Наместникова помогли «Виннипегу» победить «Анахайм» в матче НХЛ

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:1.

В составе гостей двумя голевыми пасами отметился российский нападающий Владислав Наместников.

После 38 игр «Виннипег» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Анахайм» с 27 баллами располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.