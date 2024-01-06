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Два голевых паса Наместникова помогли «Виннипегу» победить «Анахайм» в матче НХЛ

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«Виннипег Джетс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:1.

В составе гостей двумя голевыми пасами отметился российский нападающий Владислав Наместников.

После 38 игр «Виннипег» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Анахайм» с 27 баллами располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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