Три дубля, хет-трик из передач и 830-й гол Овечкина: россиян признали первыми звёздами в матчах НХЛ

Александр Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и принёс «Вашингтону» победу над «Питтсбургом». Три передачи Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» взять верх над «Тампой», при этом Никита Кучеров набрал два очка и продолжил возглавлять гонку бомбардиров. Андрей Свечников, Валерий Ничушкин и Владимир Тарасенко оформили по дублю, но если «Каролине» и «Колорадо» это помогло одолеть соперников, то «Оттава» уступила «Ванкуверу», за который пасами отметились Илья Михеев и Никита Задоров. Кроме того, голкипер Илья Сорокин поучаствовал в реализации большинства, а Сергей Бобровский отразил 21 бросок во встрече с «Аризоной».

В ночь со вторника на среду в Национальной хоккейной лиге вновь на первых ролях оказались российские спортсмены. Александр Овечкин наконец проснулся и после безголевой серии забивает уже во втором матче подряд. 31 декабря он отличился в противостоянии с «Нэшвиллом», а на этот раз расстроил своего соотечественника Евгения Малкина.

И если встреча «Вашингтона» с «Предаторз» закончилась в итоге поражением «Кэпиталз», то «Пингвинз» были близки к разгрому, но сумели сохранить лицо. Счёт уже на 55-й секунде открыл Том Уилсон, а далее последовали точные броски Бека Маленстина и Мартина Фехервари.

К 14-й минуте на табло горело 3:0 в пользу команды Ови, и главному тренеру «Питтсбурга» Майку Салливану не оставалось ничего, кроме как заменить голкипера Тристана Джерри. Вратарь откровенно провалил начало матча: соперник к тому моменту нанёс всего семь бросков.

Выход на лёд Алекса Недельковича существенно ситуацию в первом периоде не исправил. Он стал 172-м вратарём в НХЛ, который пропускал от Овечкина. Нападающий реализовал большинство на последней минуте стартового отрезка игры кистевым броском от синей линии и записал на свой счёт восьмой гол в сезоне, а также 830-й в лиге. До рекорда Уэйна Гретцки теперь остаётся 64 шайбы.

Кроме того, данный матч для россиянина — 1382-й в НХЛ, благодаря чему Александр вышел на 45-е место в истории лиги, повторив результат Тревора Линдена.

Надо отдать должное «Питтсбургу», после такого нокаута команда не бросила бороться, и за четыре секунды до первого перерыва сумел отличиться Рикард Ракелль. А затем Сидни Кросби при участии Малкина и Джейк Гюнтцель вернули интригу в матче.

Однако третий период остался за «Вашингтоном». Подопечные Спенсера Карбери в последние 12 минут семь раз побеспокоили Недельковича, в то время как «Питтсбург» не совершил ни одного броска по воротам Дарси Кемпера.

Двадцатиминутка запомнилась также потасовкой Малкина с форвардом «Кэпиталз» Ником Даудом. Евгений заступился за Кросби и применил против соперника удушающий приём. Оба были готовы начать драку, однако судьи их разняли и не стали наказывать за инцидент. В итоге 4:3 в пользу команды Овечкина, которая сумела наконец прервать серию из четырёх поражений подряд. А капитан «Вашингтона» был назван первой звездой матча.

«Лучшее начало 2024-го. Новый год, новый старт. Мы возьмём [этот матч за образец]. Я бы сказал, мы отлично начали, потом, возможно, немного расслабились, но в третьем периоде играли убедительно», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

Ещё одним противостоянием россиян стала встреча «Тампы» и «Виннипега». Вновь великолепен на льду был Никита Кучеров. Он отличился голом и передачей. На счету форварда уже 63 результативных действия (27+36), и он сохраняет первую строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ. Натан Маккиннон из «Колорадо» отстаёт от него на три очка.

Однако лидерских качеств россиянина не хватило, чтобы справиться с соперником. «Джетс» при своих болельщиках сумели победить 4:2. Причём, в трёх шайбах поучаствовал Владислав Наместников, который отметился полезными действиями уже в третьем матче подряд.

Не лучшим образом стартовал в новом году «Нью-Йорк Рейнджерс». Команда Артемия Панарина уступила «Каролине» 1:6, хотя российский форвард отличился голевой передачей, продлив свою результативную серию до пяти встреч, а голкипер Игорь Шестёркин отразил 20 бросков из 26-ти. Тем не менее, остановить в этот день Андрея Свечникова подопечным Питера Лавиолетта не удалось. Нападающий «Харрикейнз» оформил дубль и стал первой звездой противостояния.

«Сегодня мы играли идеально. Ощущения прекрасные, в последних пяти или десяти встречах огромное значение имела игра в большинстве. Само собой, когда забиваешь первым, это придаёт уверенности, и мы отталкивались от этого», — сказал Свечников.

Интересно, что у форварда «Каролины» такая же результативная серия, как и у Панарина. Только в каждом матче он отмечается минимум два раза.

Продолжает радовать болельщиков Сергей Бобровский. Голкипер «Флориды» совершил 21 сейв (95,45%) и помог своей команде победить «Аризону» — 4:1. После 37 матчей «Пантерз» занимает третье место в Восточной конференции.

Примечательным получилось и противостояние «Колорадо» с «Нью-Йорк Айлендерс». Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль и помог своей команде взять верх в овертайме — 5:4. При этом, в игре приняли участие сразу три российских вратаря. Александр Георгиев в составе победителей провёл на льду все 60 минут. А Семён Варламов начал встречу в воротах «Айлендерс», но был заменён на Илью Сорокина, который отметился результативной передачей.

А вот усилия Владимира Тарасенко, также оформившего дубль в противостоянии с «Ванкувером», желаемого результата не принесли. «Оттава» уступила — 3:6 и позволила «Кэнакс» выйти на первую строчку в турнирной таблице Запада.

Защитники «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Иван Проворов также записали на свой счёт по результативной передаче, но их команда потерпела поражение от «Бостона» — 1:4.