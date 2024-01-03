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Дубль Свечникова помог «Каролине» разгромить «Рейнджерс» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился дублем. Голкипер Пётр Кочетков совершил 28 сейвов.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив результативную передачу. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 20 бросков.

«Каролина» с 46 очками занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Рейнджерс» (51) расположился на второй строчке.

Ранее Овечкин превзошёл результат Бурка по очкам за одну команду НХЛ.

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