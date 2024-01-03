Овечкин превзошёл результат Бурка по очкам за одну команду НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3.

Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, Овечкин довёл число набранных очков в составе «Кэпиталз» до 1507 (830 + 677). Он занимает седьмое место в истории НХЛ по числу очков, набранных за одну команду, превзойдя результат канадского защитника Рэя Бурка, который набрал 1506 очков за «Бостон Брюинз».

Первое место занимает Горди Хоу (1809 очков за «Детройт Ред Уингз»).

Ранее Овечкин вышел на 45-е место по матчам в НХЛ.