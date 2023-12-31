Хет-трик Панарина, победа Аскарова, два паса Свечникова и 829-й гол Овечкина: россияне зажгли в НХЛ в канун Нового года

Артемий Панарин признан первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ. Российский нападающий оформил хет-трик, помог «Рейнджерс» разгромить «Тампа-Бэй» и поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров. При этом в тройку лучших также попал голкипер Игорь Шестёркин, отразивший 34 броска по воротам. В свою очередь, Александр Овечкин забросил 829-ю шайбу в карьере и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки, но не смог в серии буллитов переиграть Ярослава Аскарова, который одержал первую победу в заокеанской лиге. Андрей Свечников записал на свой счёт две передачи и продлил результативную серию до четырёх встреч, а Евгений Малкин отметился голом и пасом.

Бенефис Панарина и гол Кучерова

В канун Нового года любителям хоккея был уготован замечательный подарок в виде противостояния между одной из самых успешных команд последних лет и действующим лидером Восточной конференции. И пусть в нынешнем сезоне «Рейнджерс» смотрелись гораздо лучше, назвать их явными фаворитами было нельзя. Сутками ранее подопечные Питера Лавиолетта потерпели поражение от «Флориды», а у «Тампа-Бэй» не только продолжал бушевать непревзойдённый Никита Кучеров, но и набирал кондиции Андрей Василевский, чьё возвращение в строй положительно сказалось на результатах коллектива.

Однако в этот вечер лидеры «Лайтнинг» не сумели сдержать соперника, в составе которого одну из лучших встреч в регулярке провёл ещё один россиянин. В нынешнем чемпионате Артемий Панарин уже оформлял хет-трик, но этот стал гораздо ценнее. Ведь одно дело забить главному аутсайдеру первенства в лице «Сан-Хосе», и совсем другое — команде, совсем недавно бравшей два Кубка Стэнли подряд.

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Панарин открыл счёт уже на 111-й секунде, когда замкнул передачу Винсента Трочека на дальней штанге, после чего сделал почти 50-минутную паузу. За это время «Рейнджерс» успели ещё дважды застать врасплох Василевского, в общей сложности отразившего лишь 16 из 21 броска, при этом сами пропустили всего однажды. Впервые в сезоне оставить свои ворота в неприкосновенности Игорю Шестёркину помешал не кто иной, как Кучеров. Россиянин достиг отметки в 25 голов и поднялся на вторую строчку в гонке снайперов, а также укрепил позиции в списке бомбардиров (59). Теперь его отрыв от главного преследователя в лице Натана Маккиннона составляет три очка.

Тем не менее, помешать Шестёркину стать второй звездой матча Кучеров всё же не сумел. Игорь выступил впечатляюще — парировал 34 «выстрела» и завершил встречу с одним из лучших процентов сейвов в сезоне (97,1%). Более впечатляюще он смотрелся в противостоянии с «Филадельфией» месячной давности (97,3%). И наверняка был бы признан главным творцом успеха, если бы не пробудившийся в самой концовке Панарин. Сначала он убежал в контратаку и чудесным образом уложил шайбу аккурат между блином и щитком Василевского, а спустя четыре минуты отличился при игре четыре на три (5:1).

Благодаря этому Панарин покорил планку в 50 очков (23 + 27) и вышел на третье место в споре за «Арт Росс Трофи», а также второй раз набрал 100 результативных баллов за календарный год в составе «Рейнджерс». Ранее похвастаться таким достижением мог лишь легендарный Марк Мессье. И был признан первой звездой не только матча, но и всего дня. Звания второй удостоился форвард «Бостона» Давид Пастрняк (2 + 1), третьей — всё тот же Шестёркин.

Щелчок Овечкина и первая победа Аскарова

Подарок своим болельщикам на Новый год сделал и один из лучших снайперов в истории НХЛ. Если в овертайме противостояния с «Коламбусом» Александр Овечкин прервал антирекордную «сухую» серию из 14 встреч, то в матче с «Нэшвиллом» наконец забил в основное время. Причём сделал это в своей фирменной манере — щелчком из левого круга вбрасывания.

За семь минут до конца второго периода «Вашингтон» уступал со счётом 1:2, но великолепный шанс выровнять положение им предоставил Люк Евангелиста, заработавший две минуты штрафа за задержку соперника. Однако испытывающие проблемы с реализацией лишнего «Кэпиталз» вновь не лучшим образом отработали в неравных составах и практически ничего не создали у чужих ворот, а на последних секундах даже позволили «Предаторз» организовать подобие контрвыпада. Но это сыграло с гостями злую шутку. Алексей Протас быстро вернул шайбу в чужую зону, а Дилан Строум выкатил её аккурат под бросок своему капитану. Овечкин оформил седьмой гол в сезоне и 829-й — в карьере, сократив отставание от Уэйна Гретцки до 65-ти.

Более того, за минуту до окончания основного времени Овечкин мог сделать ещё один шаг к покорению рекорда легендарного канадца. На этот раз он с «кистей» прошил Ярослава Аскарова и вывел «столичных» вперёд, но в дело вмешались судьи, усмотревшие помеху вратарю в действиях Ника Дауда.

В итоге судьба матча решалась в серии буллитов, где молодой голкипер «Нэшвилла» был на высоте. К 27 сейвам в основное время он добавил ещё два спасения, причём «зачехлил» не кого-нибудь, а Овечкина с Евгением Кузнецовым. И не только одержал первую победу в НХЛ (3:2 Б), но и был признан первой звездой. Тройку же замкнул Овечкин.

Ассистентский дубль Свечникова и травма Капризова

Более чем впечатляюще очередной игровой день провели и другие российские легионеры. В отличие от Аскарова, в активе Петра Кочеткова значится уже 24 победы в НХЛ, последнюю из которых он добыл в противостоянии с «Торонто». Как и соотечественник, он отразил 27 бросков и дважды пропустил, но при этом не попал в тройку звёзд. Зато там нашлось место его одноклубнику Андрею Свечникову, продлившему результативную серию до четырёх встреч.

Двое суток назад форвард «Каролины» оформил третий хет-трик в карьере, а на этот раз проявил себя в роли ассистента. Уже на третьей минуте он помог забить Майклу Бантингу, а в середине второго периода вывел на ударную позицию Сета Джарвиса, дважды поучаствовав в реализации лишнего. И пусть заключительный отрезок остался за «Торонто», перевести игру в овертайм не удалось. «Харрикейнз» взяли верх (3:2) и продлили успешную серию до трёх матчей.

Два очка набрал и Евгений Малкин, но продемонстрировал как навыки диспетчера, так и снайпера. Сначала он прорвался по левому флангу и покатил на освободившегося от опеки Дрю О’Коннора, а потом элегантно подставил клюшку под прострел Джейка Гюнцеля. И хотя его гол не стал победным (4:2), именно россиянин был назван первой звездой.

На этот статус мог претендовать и Даниил Тарасов. Во встрече с «Баффало» он парировал 39 бросков, но пропустил трижды и не сумел спасти «Коламбус» от очередного поражения (2:3). Однако винить в этой неудаче вряд ли стоит как российского голкипера, так и его соотечественников — Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова, поучаствовавших в первом голе коллектива.

Не сумела избежать провала и «Миннесота», не уступавшая с 19 декабря. К 27-й минуте гости пропустили трижды (к первой шайбе оказался причастен Владислав Наместников), но отказались сдаваться и впоследствии сократили отставание до минимума. Причём второй гол создал Кирилл Капризов, который отдал пас на Мэтта Болди и продлил результативную серию до шести игр. И кто знает, как бы всё закончилось, не получи россиянин травму в третьем периоде. В его отсутствие «Виннипег» дожал оппонента (4:2).