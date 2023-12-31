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Агент Овечкина: надеюсь, Саша и дальше будет нас радовать голами и подарками

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Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказался об игре своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз».
Агент Овечкина: надеюсь, Саша и дальше будет нас радовать голами и подарками
  • Gettyimages.ru

«Команда, к сожалению, не смогла выиграть, но взяла очки. Гол Саши был крайне важен в этом аспекте. Я надеюсь, Саша и дальше будет нас радовать голами и подарками», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Предаторз».

Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, 38-летний россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 65 голов. На счету нападающего теперь 829 заброшенных шайб.

Ранее в НХЛ объяснили, почему был отменён гол Овечкина на последней минуте матча с «Нэшвиллом».

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