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В НХЛ объяснили, почему был отменён гол Овечкина на последней минуте матча с «Нэшвиллом»

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением касательно отмены второй шайбы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Нэшвилл Предаторз».
В НХЛ объяснили, почему был отменён гол Овечкина на последней минуте матча с «Нэшвиллом»
  • Gettyimages.ru

«Видеоповтор показал, что Ник Дауд из «Вашингтона» помешал игре Ярослава Аскарова во вратарской площади за мгновения перед голом Алекса Овечкина. Согласно правилу 69.3, «если атакующий игрок инициирует контакт с вратарём, случайный или иной, в то время как вратарь находится в своей площади ворот, то гол будет отменён», — говорится в официальном заявлении лиги.

Россиянин отметился второй заброшенной шайбой в конце третьего периода, оформив дубль. Однако тренерский штаб соперника взял запрос на предмет помехи вратарю. После просмотра видеоповтора рефери приняли решение не засчитать взятие ворот.

Встреча проходила на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Предаторз».

Овечкин отметился забитой шайбой.

Ранее Овечкин сравнялся с Бурком по числу очков за одну команду НХЛ.

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