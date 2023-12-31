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Овечкин сравнялся с Бурком по числу очков за одну команду НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».

Встреча проходила на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Предаторз».

Российский нападающий отметился забитой шайбой.

Таким образом, Овечкин довёл число набранных очков в составе «Кэпиталз» до 1506 (829 + 677). Он разделяет седьмое место в истории НХЛ по числу очков, набранных за одну команду, с канадским защитником Рэем Бурком (1506) за «Бостон Брюинз».

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки до 65 голов в списке лучших снайперов НХЛ.

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