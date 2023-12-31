Овечкин сократил отставание от Гретцки до 65 голов в списке лучших снайперов НХЛ
Встреча проходила на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Предаторз».
Овечкин отметился забитой шайбой.
Таким образом, 38-летний россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 65 голов. На счету нападающего теперь 829 заброшенных шайб.
Ранее Овечкин заявил, что «Вашингтону» надо успокоиться после поражения от «Айлендерс».