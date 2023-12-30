Овечкин заявил, что «Вашингтону» надо успокоиться после поражения от «Айлендерс»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы хорошо играли в первом периоде, хорошо начали второй период. У нас были моменты, а потом допустили пару ошибок», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Нападающий ответил на вопрос, что нужно делать команде, чтобы создавать больше в атаке.

«Нужно просто успокоиться при игре с шайбой и найти правильный розыгрыш. У нас достаточно опыта, чтобы удержать шайбу в критической ситуации и принять правильное решение. Но иногда кажется, что мы пытаемся сделать что-то слишком необычное», — сказал он.

Встреча проходила на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что Овечкин не забивает в основное время 18 игр подряд в НХЛ.