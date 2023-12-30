Овечкин заявил, что «Вашингтону» надо успокоиться после поражения от «Айлендерс»
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«Мы хорошо играли в первом периоде, хорошо начали второй период. У нас были моменты, а потом допустили пару ошибок», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
Нападающий ответил на вопрос, что нужно делать команде, чтобы создавать больше в атаке.
«Нужно просто успокоиться при игре с шайбой и найти правильный розыгрыш. У нас достаточно опыта, чтобы удержать шайбу в критической ситуации и принять правильное решение. Но иногда кажется, что мы пытаемся сделать что-то слишком необычное», — сказал он.
Встреча проходила на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что Овечкин не забивает в основное время 18 игр подряд в НХЛ.