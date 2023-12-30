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Овечкин не забивает в основное время 18 матчей подряд в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча проходила на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Таким образом, 38-летний россиянин не забивает в основное время 18 игр подряд в НХЛ.

После 33 матчей «Вашингтон» набрал 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Айлендерс» с 43 баллами располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал первой звездой игрового дня в НХЛ.

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