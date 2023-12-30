Овечкин не забивает в основное время 18 матчей подряд в НХЛ
Встреча проходила на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Таким образом, 38-летний россиянин не забивает в основное время 18 игр подряд в НХЛ.
После 33 матчей «Вашингтон» набрал 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Айлендерс» с 43 баллами располагается на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал первой звездой игрового дня в НХЛ.