Свечников признан первой звездой дня в НХЛ
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В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:3) 23-летний россиянин оформил хет-трик.
Второй звездой дня признан канадский голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, оформивший шатаут во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0). Третья звезда — американский форвард «Филадельфия Флайерз» Джоэл Фараби, набравший два очка в игре с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).
Ранее главный тренер «Каролины» Род Бриндамор назвал Свечникова доминирующим игроком.