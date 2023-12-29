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Свечников признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Свечников признан первой звездой дня в НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:3) 23-летний россиянин оформил хет-трик.

Второй звездой дня признан канадский голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, оформивший шатаут во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0). Третья звезда — американский форвард «Филадельфия Флайерз» Джоэл Фараби, набравший два очка в игре с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).

Ранее главный тренер «Каролины» Род Бриндамор назвал Свечникова доминирующим игроком.

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