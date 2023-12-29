Свечников признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:3) 23-летний россиянин оформил хет-трик.

Второй звездой дня признан канадский голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, оформивший шатаут во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0). Третья звезда — американский форвард «Филадельфия Флайерз» Джоэл Фараби, набравший два очка в игре с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).

Ранее главный тренер «Каролины» Род Бриндамор назвал Свечникова доминирующим игроком.