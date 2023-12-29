Тренер «Каролины» Бриндамор назвал Свечникова доминирующим игроком
- AP
«Мы постоянно говорим, что Свечников должен попадать в протокол, чтобы мы были той командой, которой являемся на самом деле. Андрей доминирующий игрок. Он полезен и в других вещах, конечно, но его сегодняшняя результативность сделала разницу», — приводит слова Бриндамора официальный сайт клуба НХЛ.
Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-арене» в Роли (США) и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
После 36 игр «Харрикейнз» набрал 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Канадиенс» с 35 баллами располагается на 13-й строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что хет-трик Свечникова принёс «Каролине» победу над «Монреалем» в матче НХЛ.