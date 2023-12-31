Панарин назвал хет-трик в ворота «Тампы» лучшим окончанием года

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о победе над «Тампа Бэй-Лайтнинг» в матче НХЛ.

«Чувствую себя прекрасно. Я не знаю, что может быть лучше, чем закончить год таким образом. Мы выиграли игру. Это важно», — приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:1.

Панарин отметился хет-триком. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 34 броска.

У «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский отметился 16 сейвами.

Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой матча «Лайтнинг» — «Рейнджерс», Шестёркин — второй.