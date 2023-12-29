Возвращение снайпера: Свечников оформил хет-трик в матче с «Монреалем» и был признан первой звездой дня в НХЛ

Андрей Свечников стал главным героем минувшего вечера в регулярном чемпионате НХЛ. Российский нападающий открыл счёт на 95-й секунде, а в концовке ещё дважды поразил ворота соперника и помог «Каролине» взять верх над «Монреалем». Он оформил третий хет-трик в карьере и удостоился званий первой звезды встречи и дня, а также вышел в лидеры команды по числу победных голов в сезоне.

Выступление Андрея Свечникова в первой половине нынешнего сезона НХЛ оставило двоякое впечатление. Пропустив более семи месяцев из-за травмы, российский нападающий «Каролины» вновь появился на льду в конце октября и с ходу начал приносить пользу, потихоньку набирая былые кондиции. Но если ассистировать партнёрам ему удавалось исправно, то забивать самому — крайне редко. Сухую серию он прервал лишь 27 ноября — спустя месяц после возвращения в строй, а в преддверии встречи с «Монреалем» имел в активе лишь три заброшенные шайбы и не входил даже в десятку лучших снайперов команды. Причём уступал не только звёздным форвардам в лице Себастьяна Ахо и Теуво Терявяйнена, но также не славящимся атакующими навыками защитникам Брэди Шею и Джейкобу Славину, а кроме того, ветерану Джордану Стаалу. А от второго самого высокооплачиваемого хоккеиста «Харрикейнз» наверняка ждали значительно большего.

Сложно сказать, давило ли это обстоятельство на Свечникова так же, как на его звёздного соотечественника Александра Овечкина, но рано или поздно молодого россиянина должно было прорвать. И это произошло именно в противостоянии с «Канадиенс» — одним из его главных «клиентов» в карьере. Ранее он шесть раз поражал ворота коллектива из Монреаля, а чаще от его руки страдали лишь «Эдмонтон» (семь), «Нэшвилл» (восемь) и «Чикаго» (11).

И уже на 95-й секунде он вновь огорчил соперника. Да, основную работу сделали его одноклубники — Себастьян Ахо вывел на ударную позицию Брента Бёрнса, а тот зарядил в ближний угол, но именно рикошет от аккуратно подставленной клюшки Свечникова помог оставить не у дел Кейдена Примо. Правда, развить успех хозяева не смогли. К заключительной десятиминутке оппоненты подошли при равном счёте — 3:3.

Один из грандов Восточной конференции вряд ли хотел доводить встречу с аутсайдером до овертайма, вот только кому было брать на себя роль вожака в этот момент? Ведь в нынешнем сезоне у «ураганов» не было человека, регулярно забивавшего именно в ключевые отрезки. Если в том же «Далласе» эту роль на себя взял опытный Мэтт Дюшейн, чьи точные попадания шесть раз приносили успех его команде, а у «Колорадо» своего рода палочкой-выручалочкой был Микко Рантанен (пять), то среди подопечных Рода Бриндамора явного лидера по этому показателю не было. По три победных гола значились в послужном списке тех же Ахо и Терявяйнена, а также Сета Джарвиса, который ранее помогал сломить сопротивление «Эдмонтона», «Питтсбурга» и «Сан-Хосе». Не сильно отставал и Свечников. Месяц назад его шайба позволила взять верх над «Коламбусом», а сутки назад — разобраться с «Нэшвиллом».

И россиянин решил продлить эту серию. За шесть с небольшим минут до финальной сирены он напомнил, что хорош не только в игре на пятаке, и шикарным выстрелом в касание прошил голкипера, а в самой концовке упрочил преимущество хозяев. Находившийся в меньшинстве «Монреаль» пошёл на отчаянный шаг и снял вратаря, но был наказан. Бросок Свечникова через всю площадку оказался точным и снял все вопросы о триумфаторе — 5:3.

Для Андрея этот хет-трик стал первым в нынешней регулярке и лишь третьим — в карьере. Ранее он трижды отличался в одном матче только в прошедшем соревновательном году, причём оба раза не поздоровилось «Эдмонтону». Но если в первом случае это позволило «Каролине» избежать крупного поражения (4:6), то во втором — разгромить противника (7:2). А самому форварду получить звание первой звезды.

В этот раз Свечников также был назван лучшим хоккеистом встречи, опередив в этом списке автора дубля Йеспера Фаста и четырежды ассистировавшего одноклубникам Ахо. А впоследствии был признан и главным героем всего игрового дня. Но говорили в основном не о россиянине, а о оформившем уникальное достижение финне. Тот первым в XXI веке набрал по четыре очка в двух матчах за два дня в НХЛ. До этого он разразился голом и тремя пасами в противостоянии с «Нэшвиллом». В последний раз такое удавалось легендарному Джереми Рёнику.

Тем не менее свою порцию похвалы Свечников всё же получил. Его выступление высоко оценил Бриндамор, уже давно ждавший от него проявления снайперских качеств. И это неудивительно, ведь он длительное время считался прежде всего классным завершителем. В сезоне-2021/22 он наколотил 30 шайб, а в прошедшем — 23, благодаря чему занял третью строчку в коллективе по данному показателю.

«Мы всё время об этом говорим: он должен отмечаться в протоколе, чтобы мы были той командой, которой должны быть. Он доминирующий игрок, и для поддержания этого статуса нужно забивать. Конечно, он (полезен. — RT) не только в этом плане, но сегодня он очень отличился», — цитирует наставника пресс-служба НХЛ.

Остаётся надеяться, что на этом Свечников не остановится и продолжит набирать форму. Уже сейчас он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров «Каролины» (6 + 13), хотя провёл почти вдвое меньше встреч, а по темпу набора очков (0,9 в среднем) уступает лишь Ахо (1,18).