Кожевников считает, что Кучеров сможет вновь набрать 100 очков за сезон в НХЛ
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«Никита шагает великой поступью по НХЛ, и здорово, что он сумел забросить свою 300-ю шайбу.
Сумеет ли он вновь достигнуть показателя 100 очков за сезон? Кучеров может это сделать, и мы вправе на это рассчитывать, но тут всё зависит от Божьей воли и от того, удастся ли ему избежать травм», — сказал Кожевников RT.
Ранее сообщалось, что 300-я шайба Кучерова в НХЛ не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой».