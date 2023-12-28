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Кожевников считает, что Кучеров сможет вновь набрать 100 очков за сезон в НХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал достижение российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, который забросил 300-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кожевников считает, что Кучеров сможет вновь набрать 100 очков за сезон в НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Никита шагает великой поступью по НХЛ, и здорово, что он сумел забросить свою 300-ю шайбу.

Сумеет ли он вновь достигнуть показателя 100 очков за сезон? Кучеров может это сделать, и мы вправе на это рассчитывать, но тут всё зависит от Божьей воли и от того, удастся ли ему избежать травм», — сказал Кожевников RT.

Ранее сообщалось, что 300-я шайба Кучерова в НХЛ не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой».

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